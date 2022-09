El Machete Costeño | Las tres iglesias

La característica de la refundación de los pueblos por fray Juan Bautista Moya, es que llevaban implícitas la edificación de una parroquia. Nombre que entonces no llevaban propiamente; pues en el siglo XVI a estas parroquias se les conocía como “hospitales”. Para ilustrar esto, habremos de recordar que después de haberse establecido el Obispado de Michoacán, con su primer obispo don Vasco de Quiroga, se hicieron algunos esfuerzos por restituir al indígena su calidad de humano. Es muy conocido que este obispo manifestaba un “amor visceral” por los indígenas, gastando “cuanto S. M. le mandaba dar de salario en la fundación de los hospitales de Santa Fe y en casas, tierras y ovejas para los indios”.

Hacia 1547, don Vasco viajó a España y “consigue mercedes y el favor real para sus obras (la ciudad de “Mechuacán”, hospitales de Santa Fe y Colegio de San Nicolás, entre otras). Además, se trae desde España un buen número de evangelizadores para su cabildo y parroquias, entre los que destacan agustinos,franciscanos y clérigos. “Forma y urbaniza muchas poblaciones: Pátzcuaro, lostres Santa Fe y varios de los 34 curatos y pueblos sujetos”. Al decir de Basalenque en su “Historia de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de Mechuacán”, “tenían sus hospitales en las cabeceras, obra ésta que dicen ha de atribuir a su señoría (Don Vasco)” (Archivo Paucic. Archivo Histórico de Guerrero).

Estos hospitales fueron ejemplo de beneficencia y eran de dos tipos: hospitales “Santa Fe” y hospitales de “La Concepción”. Los de Santa Fe estaban constituidos por pueblos o “Repúblicas de Indios”, regidos por las “ordenanzas”establecidas por Vasco de Quiroga: estos hospitales atendían a “indios pobres e miserables personas, huérfanos, pupilas,viudos, mestizos”; había casa-cuna para los recién nacidos y se atendían a enfermos en sus “enfermerías”. Los hospitales de La Concepción, se difundieron en gran parte del Obispado de Michoacán y representaban “la obra maestra, social y evangelizadora de don Vasco”, en ellos había lugar para enfermería, hospedería, escuela, habitación para los “semaneros” (que hacían por semana el servicio del hospital) y para el ayuntamiento indígena del pueblo. En la capilla dedicada a la Concepción, el párroco administraba los sacramentos y hacía la catequesis, quien también vigilaba la marcha del hospital, “confiada al prioste, al mayordomo, al quenge (otro mayordomo), a un fiscal y a un escribano”. (Hospitales de La Nueva España. Josefina Muriel.México 1956-1960). “La cofradía del hospital intensificaba con su organización y festividades la vida religiosa del pueblo. Concentraban la actividad moral,religiosa y política y, hasta cierto punto, la economía de los lugares donde estaban establecidos, que eran no sólo las cabeceras (o corregimientos, como el caso de Tecpan) sino también algunos de sus sujetos”. (Historia sucinta de Michoacán. Tomo II. José Bravo Ugarte).

“En territorio guerrerense se fundaron los siguientes hospitales: Acapulco,Hospital de Nuestra Señora de La Consolación; Ajuchitlán, Coahuayutla,Cutzamala, Petatlán, Tecpan y Zirándaro, hospitales de La Concepción.” (El siglo XVI en la historia del actual estado de Guerrero. Edgar Pavía Guzmán). Tesis de Licenciatura UAG). La lista que se presenta al final,nos muestra capillas-hospitales fundadas en el siglo XVI, difundidas a lo largo y ancho del Obispado de Michoacán. Por lo que respecta a los de Tierra Caliente y Costa Grande, fueron fundados por los agustinos, entre quienes destaca fray Juan Bautista Moya, (la “Americana Tebaida”). Siguiendo la influencia de don Vasco de Quiroga a través del convento de La Huacana, de Tiripetío y en general de la Provincia de San Nicolás de Tolentino (Michoacán), Juan Bautista debió haber edificado en Tecpan una capilla-hospital o parroquia-hospital de La Concepción, entre los años de 1554 y 1560 (murió el 20 de diciembre de 1567, a la edad de 63 años). Esta primera iglesia fue abandonada por los feligreses de Tecpan, hacia el año de 1814, en virtud de que en ella fueron degollados aproximadamente 40 españoles, de 60 que ahí se encontraban prisioneros. Después de la derrota del ejército insurgente en Puruarán y de su huida a Zacatula, al pasar por Tecpan el general Morelos dio la orden, que fue ejecutada por los capitanes Mongoy y Brizuela.

La segunda iglesia fue construida algunos años después, pero sin torre. Así permaneció durante casi un siglo, hasta que a principios del siglo pasado, bajo la dirección del Padre Alberto Vivanco, fue que se erigió dicha torre. La iglesia era de una sola nave con paredes de adobe y techo de tejas, a dos aguas, soportado por madera de parota. “Debido a su precaria construcción —nos platicaba Monseñor Rafael Bello Ruiz— todo el pueblo y su párroco al frente,decidieron sustituirla por una nueva, que diera testimonio público y perenne de su fe y de su capacidad de trabajo comunitario”.

Construcción de la tercera iglesia./ Foto: Ramón Sierra | El Sol de Acapulco

Es importante señalar que, en la segunda iglesia, la que fue construida después de la Guerra de Independencia, se encuentra el archivo más importante de la vida de los tecpanecos, pues aún se conservan algunos libros de bautismo, matrimonio y defunciones. Es así que encontramos que a partir de 845, el párroco Mateo Molina, escribía en el libro de defunciones de ese año,al final de algunas actas, la nota: “en el camposanto de esta parroquia” y en otras: “se enterró en la yglesia vieja” (archivo parroquial de Tecpan de Galeana, Guerrero); esto nos lleva a conjeturar que por estas fechas debió estar lista la iglesia N° 2, es decir, que la iglesia vieja, abandonada por la muerte de más de 40 españoles, ordenada por Morelos (1814), para entonces ya no se utilizaba para oficiar misas y se destinó al entierro de difuntos. (Ejemplo:el 28 de abril de 1847, se lee: “José Evaristo Acosta, soltero de 17 años, enterrado en la iglesia vieja”). Por lo anterior, podemos afirmar que entre 5 y 10 años atrás, debió haber estado lista la segunda iglesia (1837), aunque sin torre, pues ésta fue construida a principios del siglo XX.

Santa Bárbara

En la relación de Zacatula de 1580 aparece el pueblo de Amaxaque como “sujeto” de Tecpan y se trata del mismo que González Dávila ubica como “SantaBárbara Amaxaque” en su “Síntesis Histórica” de 1959. El dato de que Tecpan fue fundada en “1444 por los mexicas, como a 7 kilómetros al norte de la actual población en un paraje denominado Santa Bárbara Amaxac”, no es preciso; pues las incursiones mexicas (o aztecas) tocaron Costa Grande (Joluchuca) entre 1497 y 1502 con el rey Ahuízotl, quien a su regreso de la parte occidental de la costa (Zacatula,Petatlán, Cihuatlán) regresó por Tecpan. También cabe mencionar que en la Relación de Tlacotepec, como ya describimos, se encuentra escrito: “que los viejos dijeron que traían guerra con los de la costa, que eran los pueblos de Tequepa (Tecpan), Acamalutla, Temazcaltepec y otros...” (Historia General de Guerrero).

En el año de 1744, a los “naturales” de Amaxac (Santa Bárbara) concentrados en Tecpan, les fueron recogidas las tierras que dejaron abandonadas y entregadas como caballerías al criollo Francisco Solís: “En otras ocasiones, cuando se probaba que ya no había indígenas que beneficiaran las tierras del común, se les reconoció como pertenecientes a la Corona y susceptibles de venta en pública subasta (AGN, R.Tierras, 1738-1744, vol. 2830, sin fojas); esto sucedió con las que fueron de los naturales del pueblo de Amaxac,congregados en Tecpan, las que denunció en 1738 Francisco Solís, y por las que después de los trámites normales se le despacharon títulos por 2 caballerías en 1744. (La Provincia de Zacatula. Historia Social Económica. Tesis de Maestra en Ciencias Antropológicas. María de la Cruz Labarthé).

En prim,er plano, "Santa Bárbara", en segundo "Abe María", en la torre de la segunda iglesia./ Foto: Archivo Ramón Sierra | El Sol de Acapulco

La primera campana y las campanas de la Guerra de Independencia

Es importante mencionar que la primera campana, de las tantas que hay en la iglesia de Tecpan, tiene fecha de 1727, casi un siglo antes de la Guerra de Independencia; y que después de ésta, se hicieron varias campanas con fechas posteriores a 1810. Esta campana, por relatos de generación en generación, se dice que su fundición fue ordenada por doña Ana María de Sayas, seguramente una española dueña de las tierras cercanas a Santa Bárbara y quizás de algunas de Tecpan. La señora llegaba a Tecpan a misa de domingo, la traían en andas los indígenas de Santa Bárbara, en una parihuela. Se cree que para fundir la campana se recabó oro y plata de la zona, así como de llaves y otros utensilios de bronce. Que por los años de la revolución cristera quisieron llevarse la campana a Chilpancingo “para desbaratarla y quitarle el oro”; pero el pueblo se opuso y no se la pudieron llevar. Se cuenta también “que por el año de 1644 —de acuerdo con don Cristino Romualdo—,la señora Ana María de Sayas, perteneciente a una familia española establecida en el paraje denominado hacienda de Santa Bárbara, concentró en Tecpan a un numeroso grupo de indígenas radicados en ese lugar para instruirlos en el culto católico y enseñarles el idioma castellano. Dio a los indios para trabajar, las tierras comunales que les fueron indispensables”. Aunque esta fecha no es congruente con la del a campana, en el entendido de que la señora de Sayas la mandó fundir, resulta claro que hacia mediados del siglo XVIII el paraje denominado Santa Bárbara era próspero y estaba poblado por españoles e indígenas, y no es correcto lo que muchos afirman, de que fue el pueblo que originó Tecpan, pues éste como tal ya existía hacia 1497 en que lo “conquista” el rey Ahuízotl como pueblo tributario de los aztecas y que en la Relación de Zacatula de 1580, era “corregimiento”, es decir, pueblo principal; y entre sus “sujetos” se contaba a Amaxaque (Santa Bárbara).

Lo importante de la campana, aparte de su fecha, es que tiene un timbre muy claro y más agudo que las otras; se encuentra bien conservada comparada con las campanas fechadas en 1814, que están agrietadas. De acuerdo con ella, en 1727 Tecpan era Tenientazgo, pues la inscripción de la campana dice: “AÑO DE 1727” (parte superior) y “SANTA BARBARA ORA PRONOBIS SIENDO TENIENTE DON PEDRO A MANO”(parte inferior). Se encuentra colgada de la viga maestra de la torre de la segunda iglesia.

Campana María de Guadalupe./ Foto: Ramón Sierra | El Sol de Acapulco

Por lo que respecta a las otras campanas, nadie sabe quién las fundió y si —como cuentan— hubo que recolectar cantidades inmensas de llaves de bronce para fundirlas, o si fue en Tecpan o en otro lugar donde el fuego derritió el metal para vaciarlo en los grandes moldes en que se hicieron las históricas campanas.Pero lo que sí sabemos es que una, la Santa Bárbara, que ya describimos, con su tañer de tenor, desde 1727, marcó el ritmo del acontecer cotidiano del Tecpan de ayer; y que la “María de Guadalupe” y la otra (que dice “Abe María”) con sus voces de barítono, lo hicieron desde 1812 y 1814, respectivamente. Y lo que sabemos también es que el viejo campanario de la vieja iglesia era un tejaban sin paredes, hecho de gruesos horcones y vigas aún más gruesas, de las que colgaban las tres campanas: la grande, de aproximadamente un metro veinte centímetros de alto y casi uno cuarenta de diámetro en su parte inferior; en ella se puede leer en su parte superior, cerca de la corona, las inscripciones:“ANTONIO CARRANZA PADRINO FRAY JOSÉ TERÁN AÑO DE 1812”, y en la inferior, debajo de la “panza”: “YO ME LLAMO MARIA DE GVADALVPE AVEMARÍA VIVA LA MERYCA Y LA RELYGYÓN”; y en la otra campana no existe inscripción alguna en la parte de la corona, pero debajo de la panza se lee: “ABE MARIA MIL 8 CYENTOS CATORCE”.

Históricas campanas que quizás Fray José Terán, influenciado por el espíritu libertario de la Guerra de Independencia, mandó fundir; y que tal vez una de ellas, la “SantaBárbara”, un siglo más vieja que las otras, haya servido para reunir en el atrio de la iglesia, bajo el viejo guajorusco, los setecientos hombres del Tecpan de ayer que siguieron a Morelos por los caminos de la libertad, pero que en los primeros años de este siglo, las diestras manos de “Chano” el sacristán,convertido en tañedor profesional, con badajos por batuta, hacían vibrar sus bronces a un mismo tiempo, en contrapunto, arrancándoles tañidos, clamores,algazara, cantos, lamentos al alba, al ángelus, en la salve, por las tardes y por las noches, a la “Hora Santa” o a las “Vísperas”; al igual que un director de orquesta rige, dirige metales, cuerdas, percusiones.

Desde las tres y media de la mañana, los domingos, y a partir de las cinco, entresemana, con sus campanas Chano el sacristán echaba a andar el complicado mecanismo de la vida pueblerina. Con la“primera llamada” se iniciaba el estirar de extremidades y restregar de ojos, y se abandonaban tapeixtes, petates, catres, colchones... Las penumbras se impregnaban de sonoridades antes de ser perturbadas por la débil flama del candil o la luz del “aparato”. Después de la segunda llamada, esporádicas sombras desfilaban con rumbo a la iglesia, a la primera misa del día: “Yo daba la primera a las tres y media, para comenzar a las cuatro —recuerda Chano—;al cuarto daba la segunda y a las cuatro en punto daba la última llamada, los domingos. Para llamar a misa son distintos toques: como ora, si es misa rezada,nomás tann, tann, tann, con una campana: tres toques. Luego, en la tercera llamada le daba un toquido con la campanita de la torre, al último”.

Pero el repicar de campanas tenía su chiste si de manejar el badajo se trataba: “el repique consiste en tocar tres campanas”: —decía Chano. “Los badajos de las medianas los amarraba yo con un solo mecate y luego entra el repique de la campana grande; era tann, tann, tann... las dos, con esta mano; y luego, con la derecha, entraba la grande:gannn. Tann gannn tann gann... A esta no se le movía la mano, para que contrastara el repique y no rebotara —ilustra Chano—, porque si se juntaba el golpe,iba a ser nomás tannn tannn tannn... Y así contrastado, se oía tann gannn tann gannn.... Y luego: lango lango langa langa...”

En un tiempo atrapado en el modernismo, a punto de terminarse de construir la tercera iglesia, se cayó el campanario; o quizás se tiró por no estar congruente con la nueva arquitectura; y desde entonces, el pueblo ya no volvió a escuchar la algazara de las campanas, como cuando las tocaba Chano el sacristán.