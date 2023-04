El Machete Costeño | En el Día del Niño

Los niños de la Insurgencia.- Al primer niño la historia lo descubrió cuando en Tecpan fue entregado a Morelos por Los Galeana. Era la primera pieza de artillería que habría de utilizar desde entonces el ejército insurgente. El historiador Eduardo M. Vargas Galeana, descendiente de Don Fermín Galeana (primo de Hermenegildo), dice que cuando joven, Hermenegildo salvó a las “víctimas de un naufragio”, quienes en agradecimiento le obsequiaron una pieza de artillería y que más tarde “sepultó el bronce en la arena a fin de que no fuera decomisado por las autoridades y conservó en secreto su tesoro...” Después se sabría que se trataba de “El Niño”, el pequeño cañón pedrero que fue la primera pieza de artillería del incipiente ejército de Morelos.

El otro niño es el que andaba en Cuautla, en el histórico Sitio. Se llamaba Narciso García Mendoza y tanto él como el cañón, cada quien, por su lado, aportaron a la Insurgencia su pequeño esfuerzo. Dice Raúl Solís Martínez, cronista de Cuautla, que “había en la trinchera del callejón El Encanto un cañón de a cuatro, más su dotación de artilleros y fusileros al mando de Pablo Galeana, (el sobrino de Tata Gildo). Como el ataque al lado del norte del convento fue intenso, el General Hermenegildo dispuso que toda la dotación de El Encanto pasara a auxiliar la trinchera de San Diego, dejando sólo un artillero para vigilancia y con órdenes de solicitar auxilio en caso necesario. Ese vigilante fue Narciso García Mendoza, quien observaba al oriente de su trinchera cuando vio allá en los cañaverales de San Martín, la brecha llena de soldados con uniforme azul cielo (Los Hiedras). Gritó Narciso, pero nadie lo atendió porque el asalto de San Diego era rudo e intenso. Cogió el botafuego, calculó la distancia necesaria y le prendió fuego a la mecha del cañón de a 4 que los soldados de Pablo Galeana habían dejado listo y cargado de metralla: el estampido del disparo fue terrible; pero más lo fueron los estragos causados al enemigo”.

En el rompimiento del famoso Sitio, al General Galeana le tocó ir a la vanguardia aquella histórica noche, y mientras ésta combatía, los indios que llevaban ex profeso un puente, lo tendieron y la columna de Galeana pasó arrolladora, revolviéndose con los soldados españoles que paulatinamente se fueron replegando a sus puestos. Entretanto, los fugitivos se dividían en tres grupos, tomando el de la derecha o sea el de don Hermenegildo Galeana, hacia Huesca… El general Morelos siguió hacia Ocuituco. En este episodio del rompimiento del sitio, el historiador Carlos María de Bustamante, asienta: “Morelos perdió en Ocuituco el cañoncito ‘Niño’, y siempre hablaba de esta pérdida como una cosa importante”. Desde entonces no se sabe dónde quedó el pequeño cañón y nosotros, de alguna manera, nos unimos a la pena misma que embargó a Morelos por tan importante pérdida. Unos dicen que es el que está en Huajuapan de León, Oaxaca, pero este es muy chico y no reúne las características del que relata la historia. Otros, que en Morelia, Michoacán, pero está muy lejos del lugar de los hechos en que “se les cayó a las tropas de Morelos”; otros más, que en Los Arenales, cerca de San Jerónimo, Guerrero, pero tampoco tiene las características del que nos relatan los historiadores. No obstante, el Ejército mexicano lo recuperó y se encuentra en el museo del Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Arturo Ríos lo vio allí y el director del Museo, Salvador Rueda, le dijo a Arturo, “a ti que te interesan tanto los temas de la Independencia de México, quiero que sepas que aquí tengo al ‘Niño’, el cañoncito que los Galeana le dieron a Morelos…” dice Arturo que se le enchinó el cuero, le dio esa sensación que les da a los que encuentran una mina, un tesoro o a los que se sacan la lotería…

En cuanto a Narciso, dice Solís Martínez que no se encuentran otras noticias de él durante el Sitio. Pero una nota al pie de una página de “México a Través de Los Siglos”, dice: “Este niño llegó a ser, andando el tiempo, teniente coronel del Ejército Mexicano y, desterrado, luego a Centroamérica, ocupó un distinguido puesto militar en una de las repúblicas en que se dividió ese país. Dícese que regresó a México y murió en Cuautla, su tierra natal…” Así es que la historia, en este sitio, unió a los dos niños de la insurgencia: al cañón y a Narciso.

Creemos que los niños podrían salvar este mundo leproso que se pierde, que se contamina, que se corrompe… si logramos que los eduquemos bien, que formemos en ellos buenos hábitos, buenas costumbres se logre algo que lo transforme; es decir, para que cuando sean grandes no se conviertan en malos ciudadanos, en deficientes o amañados profesionistas o, lo que es peor, en delincuentes o sicarios… Insertamos —a propósito— fragmentos de una experiencia de 1971 en que la situación en México era caótica y nefasta, tiempos en que ser estudiante era un delito… y pensamos des de entonces, que los niños podrían ser en el futuro la tabla del naufragio para salvar al mundo. A 52 años de distancia, está peor; pues la violencia se ha globalizado, hay más homicidios, están de moda los feminicidios, hay más éxodos que cuando Moisés cruzó el mar rojo y se cobra por vivir o ganarse el sustento.