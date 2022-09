El Machete Costeño | Construcción de la iglesia de San Bartolomé Apóstol

El concierto de la Orquesta Filarmónica de Acapulco del viernes 29 de enero de 2020, fue dedicado “in memoriam” al Arquitecto Miguel Ricoy Alonso, quien falleció a los noventa años de edad. Era originario de la CDMX y se graduó en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México, de la que fue catedrático durante 27 años, alternando la docencia con su actividad profesional. En septiembre de 2016, tuvimos una amena charla, mi esposa y yo, la cantante Lilia Marino y su hermana Marina,así como la pareja anfitriona formada por el Arquitecto Ricoy y Julieta Álvarez (July) quienes nos recibieron en su casa con mucho afecto.

Al Arquitecto le dio mucho gusto saber que nuestra presencia obedecía a conocerlo personalmente y para que nos contara la historia de la construcción de la parroquia de Tecpan de Galeana, Guerrero, y de sus experiencias en los trabajos de tan magna obra, para darlos a conocer a la población de Tecpan a través de esta página. Nos platicó que el mes anterior había estado en las fiestas de San Bartolomé Apóstol, invitado por el arzobispo de Acapulco, Garfias Merlos, y que, durante la misa en honor al Santo patrono, algunas personas se enteraron de que él había construido la iglesia, muchos lo felicitaron y querían tomarse una foto con él.

Tanto él como su esposa July se entusiasmaron al saber la historia de las tres iglesias de Tecpan y que, de alguna manera, el arquitecto forma parte ya de esta historia, al haber participado directamente en la construcción de la tercera o actual Parroquia de San Bartolomé. Nos platicó que trabajó mucho tiempo con el Arquitecto Félix Candela con el que aprendió la construcción de las “bóvedas de cascarón”; técnica que utilizó en algunos proyectos como la caseta de turismo, la fuente de sodas “Taste freeze” y una cripta del panteón de las cruces, en Acapulco, Guerrero; el proyecto hotel Las Hadas, en Manzanillo, Colima; la capilla del Arenal de Gómez, en Benito Juárez,Guerrero y la iglesia de San Bartolomé Apóstol en Tecpan de Galeana, Guerrero,conocida como “la Catedral de Tecpan”.

Entusiasmado con el tema, continuó: “fue por el año de 1960 que conocí al reverendo Juvenal Porcayo, que a su vez me presentó con el señor obispo de Acapulco en aquella época y el sacerdote encargado de promover las construcciones de varias iglesias y capillas del Estado, entre ellas la de Tecpan de Galeana. Me pidió que le mostrara diseño de iglesias modernas, y se me ocurrió llevarlo, entre otras, a la iglesia de “La Milagrosa”, ubicada en la colonia Narvarte del D. F., construida por el arquitecto Félix Candela, de renombre internacional y con el que yo tenía buena amistad y relaciones de trabajos, que radicaba en esa época en la Ciudad de México.”

“El sacerdote que nos acompañó, Julio Hernández Portillo, quedó fascinado al conocer esa obra; que de inmediato me dijo: ‘esto es exactamente lo que yo quiero y con lo que he soñado para mi iglesia, por favor, constrúyame otra idéntica". Desde luego, al hacer yo mi proyecto arquitectónico integral, en un terreno mayor, distinto y mejor ubicado, y adecuándome a las necesidades del lugar, la proyecté con un entre-eje más y con un crucero para formar el ábside (bóveda) de la misma;mejorando también los servicios e integrando, como lo explica el plano del anteproyecto, una escuela parroquial, el vía crucis, un atrio bastante amplio y estacionamientos perimetrales para los automóviles…”

Dedicado a la tarea y tras algunos años de construcción, los avances de la obra por cuestiones económicas resultaron muy lentos. “La construcción la inicié yo con base a mi proyecto, pero con el diseño estructural del arquitecto Candela. Cuando alcanzaron los diez años, tuve que regresar a trabajar a la Ciudad de México y no pude terminarla; para ello intervinieron otros profesionistas, entre ellos, el arquitecto Horacio García. ”Nos dijo también que, aunque no sabía quién terminó la obra, reconocía el mérito y el esfuerzo original del padre Julio Hernández Portillo, quien insistió en la planificación de la Parroquia de Tecpan desde que vio la iglesia de “La Milagrosa”; y también reconoció la dedicación y entrega de su maestro de obras, encargado de la construcción, el Sr. Rosendo Gómez, con domicilio en San Jerónimo, Guerrero, “que supo interpretar muy satisfactoriamente todas mis indicaciones de tan difícil obra.”

Nos despedimos de Miguel y July, con un grato sabor de boca, (July, aparte de ser una excelente catedrática de la Universidad Americana de Acapulco, es una maestra del arte culinario, pues nos obsequió con unos exquisitos chiles en nogada) y con la satisfacción de haber obtenido una valiosa información para nuestros paisanos y para las generaciones futuras en relación a nuestra parroquia. Por ello, desde esta página, enviamos un abrazo fraterno de resignación a su familia y a July. Y elevamos una plegaria por el descanso eterno del alma de este destacado profesionista, finalmente, orgullo acapulqueño y de Guerrero.