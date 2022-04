Salvemos el Suelo: Una solución al alcance de todos

Según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), más del 90 por ciento del suelo de la Tierra podría degradarse para 2050, lo que provocaría escasez de alimentos, sequías y hambrunas, además de migraciones masivas y tasas de extinción de especies sin precedentes.

En un intento urgente de revertir y detener este fenómeno, Sadhguru, fundador de la Fundación Isha y de Planeta Consciente, lanzó en marzo pasado un movimiento denominado Salvemos el Suelo (Save Soil), el cual busca invitar a los ciudadanos de todos los países a comprometer a sus gobiernos para que inicien acciones de revitalización del suelo.

El objetivo de “Salvemos el Suelo” es llegar a más de 3 mil 500 millones de personas —que son más del 60 por ciento del electorado mundial— para pedirles que utilicen su derecho de voto para elegir un liderazgo con conciencia ecológica en sus países.

Este mensaje ya comenzó a dar vueltas por el mundo en voz del propio Sadhguru, que a sus 65 años se encuentra realizando un viaje solitario en motocicleta de más de 30 mil kilómetros, a través de 27 países, el cual comenzó en Londres el 21 de marzo y culminará en el sur de la India.

A lo largo de su viaje, Sadhguru se está reuniendo con líderes mundiales, medios de comunicación, celebridades y expertos para enfatizar la necesidad urgente de una acción concertada para salvar los suelos.

El movimiento está respaldado por varios organismos internacionales y ha obtenido también el apoyo de líderes como el Dalai Lama, Deepak Chopra y Tony Robbins, además de celebridades como Maluma, Tom Brady, Will.i.am, Machel Montano, SZA y Big Sean, entre muchos otros que se están sumando a la causa de esparcir ese mensaje.

Foto: Cortesía Save Soil

Y ahí es donde entra en acción nuestro interlocutor, Roberto Casas, alias “Kazz”, conocido por su papel de líder y vocalista de una de las bandas mexicanas de rock más prominentes de finales de los ochentas y principios de los noventas: Los Amantes de Lola.

En entrevista con El Sol de México, el artista y ahora también vocero de esta causa en nuestro país, cuenta que fue durante un viaje que uno de sus compañeros de banda le mostró un video de Sadhguru, cuyo mensaje lo atrapó de inmediato:

“Desde hace muchos años estamos preocupados, ¿no? Cada uno de nosotros ha venido a recibiendo información y tiene pruebas de que tenemos un problema climático, pero lo que Sadhguru pone en la mesa es una solución de una inteligencia suprema y de una simpleza brutal, porque dice: No se trata de prescindir del petróleo, ni de preocuparnos por la huella de carbono, no tenemos que afectar a ninguna industria… ¡Sólo tenemos que recuperar el suelo!”

El músico enfatiza que aunque buena parte de la crisis medioambiental ha sido provocada por la explotación de los combustibles fósiles, debemos ser conscientes de que esa explotación no se va a detener y de que los millonarios que tienen invertido su capital en ella no la van a abandonar.

“Sólo se trata de entender que el suelo se ha venido degradando, y lo percibes en la manera en cómo se ve la tierra en los jardines, en las macetas. Yo no sé si tuviste un jardín alguna vez, pero yo recuerdo que de niño veía la tierra en el jardín de mi casa y que era negra y húmeda, pero ya no es así… Y pasa lo mismo si vas a la Marquesa y a muchas partes, donde la tierra ya está más bien compactada, pero en cuanto te internas un poco en las áreas verdes, ves que esa tierra ya está más suave y húmeda porque tiene contenido orgánico abundante, ese es un suelo vivo, y eso es lo que necesitamos, porque ese suelo por el simple hecho de estar en esas condiciones ya está absorbiendo carbono y haciendo que baje la temperatura mucho más rápido”, agrega.

PRESIONAR A LOS POLÍTICOS

El artista señala que ante el poco tiempo que le queda a la humanidad para revertir la crisis climática, es urgente generar conciencia en la gente, para que esta, en su calidad de votante, ponga estos temas en la agenda de los candidatos a puestos de elección popular.

Destaca que el objetivo de la campaña de Planeta Consciente no es inalcanzable y pone como ejemplo algunos logros medioambientales que se han conseguido en el pasado:

“Si te acuerdas, hace 40 años nos dijeron que la capa superior de ozono se estaba abriendo, por lo que los especialistas dijeron: ¿qué hacemos? Se tomó conciencia, se hicieron cambios y desde el año 2000 se está comenzando a cerrar de nuevo, o sea que es posible. Entonces, la apuesta es seguir a alguien que tiene visión y además liderazgo, como es el caso de Sadhguru, quien tiene dos billones de hits, tan solo en Youtube”.

Sobre la reticencia que se puede encontrar en algunos gobernantes y la politización que se hace de algunos temas en países como México, apunta:

“Ahorita tenemos el famoso “Sembrando Vida”, que no sabemos si está bien hecho o si está auditado, pero podría ser el burro que tocó la flauta, ¿no? Ojalá… Es decir, no importa si eres de los unos o de los otros, ese no es el tema, lo importante es: ¿Qué vas a hacer? Tener conciencia y ponerlo en la boca de todo mundo… Hacer que el milagro de la comunicación global haga algo para bien. Yo quiero pensar que cuando compartas esto, mucha gente se de cuenta de que nutrir el suelo es la receta secreta, porque eso trae consigo una serie de beneficios enormes”.

Foto: Cortesía Save Soil

¿Y QUÉ PUEDO HACER YO?

Pensando en que muchas personas que reciban este mensaje pueden considerar que no tienen mucho campo de acción para actuar, Kazz resume todo lo anterior en unas cuantas ideas:

“Primero: Reconoce que tenemos un problema global gravísimo... Y entérate de que la nutrición del suelo es la forma más sencilla e inteligente de transformar esa realidad. Reconoce con que tú solo tengas acceso a una maceta en la ventana de tu casa, tu opinión ya tiene un enorme peso… Y si lo comunicas, eso va a hacer la diferencia”.

Antes de concluir, asegura que aunque nunca se consideró ecologista, siempre le interesaron estos temas y que probablemente sólo estaba esperando un detonador en su vida, que este caso fue el mensaje de Sadhguru, y remata:

“Si la gente se abre a esta sensibilidad por la naturaleza, verá que esa es la llave para desatorar otros problemas, como la violencia, que es una falta de sensibilidad, porque nadie puede estar en paz con la naturaleza y vibrar con la Madre Tierra y luego salir a matar sin tapujos… O por lo menos le va a costar mucho más trabajo. Creo que esa es una de las aristas por las que puede empezar a sanar todo en México… Cuando entiendes eso, cuando sientes la belleza de la naturaleza, es ella misma la que naturalmente te impide pasarte de lanza”.

Sobre Sadhguru

Desde 1998, Sadhguru ha trabajado a través de la Fundación Isha para crear un enfoque consciente hacia la vida y el medio ambiente. Su labor comenzó a nivel local con “Project GreenHands”, en el estado de Tamil Nadu, India, que dio lugar a la plantación de 35 millones de árboles con la participación de 70 mil agricultores, y a la obtención del Récord Mundial Guinness de más árboles plantados en un solo día.

Le siguió “Rally for Rivers”, que puso en marcha proyectos para revitalizar 13 ríos, con el apoyo de 162 millones de personas, y se convirtió en el mayor movimiento medioambiental del mundo.

Esto evolucionó hasta convertirse en “Cauvery Calling”, cuyo objetivo es permitir la plantación de 2 mil 420 millones de árboles en las tierras agrícolas privadas de la cuenca del río Cauvery, para restaurar este río gravemente agotado. Hasta ahora, dicho proyecto ha permitido a 125 mil agricultores plantar 62 millones de árboles para recuperar el suelo y revitalizar el río Cauvery. Ahora, el movimiento “Salvemos el Suelo” se centra específicamente en un problema crítico que afecta a prácticamente todos los países del mundo.

