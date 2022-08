Hidrógeno verde, una opción para México

¿El mundo se encuentra en una era de desórdenes inusuales o solo se siente como si así fuera? Al observar las noticias es fácil concluir que algo anda mal, debido a la pandemia, la aceleración de las crisis por el cambio climático y la crisis energética que vive la Unión Europea agravada por el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Sin embargo, la estructura en la que el mundo está mejorando de forma significativa puede ser gradual, y se desarrolla a lo largo de generaciones. Por ejemplo, el concepto de que “el verde es esperanza'', hoy está más vigente que nunca.

Al respecto, el hidrógeno verde (H2 Verde) pretende liderar la descarbonización de la economía y desbloquear el problema de la seguridad energética.

Se trata del elemento más abundante del universo, denominado así por no generar emisiones contaminantes. Entonces ¿por qué no lo empleamos de una vez por todas para combatir el cambio climático?

Datos del informe The Net-Zero Transition: What it Would Cost, What it Could Bring (La transición al neto cero: Lo que podría costar, lo que podría aportar) consideran que lograr las emisiones netas cero en 2050 supone al mundo inversiones por un valor de 9.2 billones de dólares al año. Unos 3.5 billones más que actualmente. En total, 275 billones de dólares. Esto es, el 7.5 po ciento de la riqueza del planeta.

La Asociación Mexicana de Hidrógeno (AMH2) ve sumamente positivo el planteamiento sobre la incorporación del H2 Verde en Centrales de Ciclo Combinado (CCC) generadoras de electricidad en el país, incluido en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036 (PRODESEN), dado a conocer por la Secretaría de Energía (Sener).

Por otro lado, cifras del reporte Hydrogen Insights señalan que la producción anunciada de hidrógeno verde para el 2030 es de 6.7 millones de toneladas contra 2.3 millones de toneladas anunciada anteriormente, implicando el potencial que la comunidad global le atribuye a esta solución.

México al ser una región óptima para producción de renovables tendría costos inferiores para la producción de hidrógeno del 64% a un costo de $1.4 USD vs. $2.3 USD en otros países que no tienen el mismo potencial energético para el 2030.

Por lo que, de acuerdo a la la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), México no solo tiene el potencial para ser uno de los productores más importantes de hidrógeno verde en el mundo, también se proyecta como uno de los fabricantes de tecnologías para la producción y uso de este combustible, así como ser un exportador.

Entre las ventajas con las que cuenta México está su cercanía geográfica con Estados Unidos y Canadá, aunque también se podría exportar a Europa o Asia.

En ese marco, en el mundo hay una creciente lista de proyectos de hidrógeno verde y derivados a escala de gigavatios y de tamaño similar en fase inicial de desarrollo. Un ejemplo es: el proyecto Haru Oni (proyecto piloto HIF), que está aprovechando los vientos fuertes y constantes de Magallanes, la región más austral de Chile.

Siemens Energy, junto con varias empresas internacionales, está desarrollando e implementando la primera planta integrada y comercial a gran escala del mundo para la producción de combustible ecológico y neutro para el planeta.

De tal modo que al canalizar estos poderosos vientos, hacen un buen uso de los recursos naturales y exportan energía renovable en forma de combustibles líquidos. Estos e-fuels serán un gran paso hacia la descarbonización del sector del transporte.

En la fase piloto, la producción de e-Metanol alcanzará inicialmente alrededor de 750 mil litros por año para el 2022. Parte del e-Metanol se convertirá en e-Gasolina (130 mil litros por año). En dos pasos, se planea aumentar la capacidad a 55 millones de litros de e-Gasolina por año para el 2024 y a más de 550 millones de litros por año para el 2026.

Esto significa suficiente combustible para permitir que alrededor de un millón de personas conduzcan su automóvil durante un año.





¿Cuáles son los retos para implementarlo en México?

Establecer regulación específica, ya que si se quiere inyectar hidrógeno verde a mediano plazo, se debe trabajar en Normas Oficiales Mexicanas.

Brindar incentivos para oferta y demanda. Para que haya oferta se debe crear también la demanda, para ello, se están promoviendo líneas de incentivo para el consumo de hidrógeno verde en otros países, generando acuerdos público-privado, y apalancamiento de capacidades e infraestructura existentes.

Aumentar energías renovables. El hidrógeno verde viene del agua y proviene de la energía renovable, por lo que se deberán impulsar el uso de energía o electricidad de centrales solares y eólicas.

Disminuir costos de infraestructura. Es vital que se nivele el coste de las energías renovables que supone hasta el 60 % del precio del hidrógeno verde. Poner en marcha proyectos como Haru Oni serán la punta de lanza para su expansión.

