Greta Thunberg busca cambiar la manera en la que se producen los alimentos

La activista climática sueca Greta Thunberg se ha propuesto cambiar la forma en que el mundo produce y consume alimentos para contrarrestar amenazas como las emisiones de carbono, los brotes de enfermedades y el sufrimiento de los animales.

En un video publicado en Twitter el sábado, Thunberg afirmó que el impacto medioambiental de la agricultura y los brotes de enfermedades como el COVID-19, que se cree que tiene su origen en los animales, se reducirían cambiando la forma de producir alimentos.

"Nuestra relación con la naturaleza está rota. Pero las relaciones pueden cambiar", dijo Thunberg en el video que conmemora el Día Internacional de la Diversidad Biológica.

Centrarse en la agricultura y relacionar la crisis climática con las pandemias sanitarias es un ángulo nuevo para Thunberg, que ha centrado su ira en los líderes políticos y en las emisiones de carbono de los combustibles fósiles.

"La crisis climática, la crisis ecológica y la crisis sanitaria están interrelacionadas", señaló.

Thunberg afirmó que la propagación de enfermedades de los animales a los seres humanos está causada por los métodos de cultivo, y añadió que el cambio a una dieta basada en vegetales podría evitar hasta 8.000 millones de toneladas de CO2 al año.

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que el coronavirus probablemente se transmitió de los murciélagos a los humanos a través de otro animal, mientras que los científicos afirman que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas que surgieron entre 1990 y 2004 procedían de animales.