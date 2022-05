El mar, bello y limpio

Hola, hoy como siempre, gracias a la paciencia de Martha Yañez fuimos al mar tempranito, playa Tlacopanocha, de mis recuerdos. Pero es increíble la cantidad de basura que dejan en la playa y mucha se va para dentro del mar y más ahora que ya volvieron, todos los platos y vasos desechables, los cubiertos y los súper peligrosos popotes, ya que creo las personas no pueden tomar un coco o un refresco de manera natural.

Quisiera tener el poder, no para ganar dinero, ya que por más de 76 años he hecho estas campañas de limpieza, nadie me ayuda ni para mis transportes, bolsas para toda la basura que recogemos. Quisiera tener el poder, solamente para aplicar las reglas que ya existen. Reglas y reglamentos. No multar, solo poner a limpiar al que tira basura, a lavar las rocas de tlacopanocha, ya que muchas personas las usan de baño público y al llegar todos los nadadores, en lugar de recibir ese olor del mar, nos llegan olores horribles, como para enfermarnos y eso no se vale. Ya el humano no piensa en el daño tan grande que se le hace a la tierra.

Ahí han crecido unos árboles de ceiba, ya que la naturaleza tiene varias formas de sembrar y una de ellas, es el aire, vuelan buscando un pedacito de tierra donde nacer. Muchas semillas parecen planeadores, como van volando, otras parecen plumeros, las demás las llevan los pájaros al comer un fruto, que la semilla no la digieren, y en sus excrementos la van dejando para que por ahí nazcan. Pero como hay mucho cemento, las semillas quedan amontonadas y crecen muchas y si nadie las separa y las siembra, ahí morirán.

Ayudemos a la naturaleza, sembrando las semillas que se encuentren o del fruto que coman, como el mango, ciruelas, y preguntar cuáles son buenas para este clima. También ya empezó el calor y los pájaros y todos los animalitos, también las hormigas, no tienen donde tomar agua. Y mucho en donde pasan es cemento o asfalto y los arroyitos con sus descargas de aguas negras que llegan al bello mar. Los podemos ayudar, poniendo en la sombra unas bandejas con agua y adentro unas piedras para que se puedan parar y tomar agua sin peligro de ahogarse, y si le rayan una manzana, sería fabuloso para ellos.

Recuerda que por cada buena obra que hagas, DIOSITO te la recompensará. A todos los maestros , activos o no, les deseo muchas felicidades, ya que en muchos niños y jóvenes, dejaron parte de su vida y sus enseñanzas. Conéctesen más con la naturaleza, que de ella, siempre tenemos para comer. BENDICIONES para Todos.