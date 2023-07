Desatienden en el 911 denuncias de maltrato animal

A pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales (Semaren) informó que las denuncias de maltrato animal pueden ser reportadas a través del número de emergencia 911 para que la Policía Ecológica del Estado las atienda, estas son rechazadas y no se esta atendiendo los casos urgentes de comportamiento irracional contra un perro o gato.

La presidenta de la Asociación Patitas Felices, Elsa Salgado Gama denunció que la falta de capacitación adecuada del personal que atiende las llamadas al 911 está rechazando las denuncias de maltrato animal y las está enviando a la Policia Vial o Municipal.

“No entendemos porque no están trabajando como lo está manifestando la Semaren, no tienen la capacitación y no nos están atendiendo ningún reporte por maltrato animal urgente en el 911”.

Reveló que son muchos casos de denuncia de maltrato animal que son rechazados en el número de emergencia 911, “tenemos mensaje de personas que dicen que en cuanto llaman les cuelgan y no están atendiendo las denuncias como tal”.

Otro argumento que está dando el personal es que no cuenta con la información para atender las denuncias por maltrato animal por lo tanto te piden que acudan a la dirección de Ecología.

Recordó que en la pasada sesión del Consejo Consultivo de Bienestar Animal se les informó a las protectoras de animales que participaron que ya se pueden hacer llamadas al 911 para que se puedan atender las denuncias.

Sin embargo, denunció que el personal que se encuentran atendiendo las llamadas de emergencia a través del 911 no cuenta con la capacitación de a quien dirigir un reporte de maltrato.

Activistas y alumnos de la Escuela de Ciencias Naturales denunciaron el asesinato de al menos 10 perros y gatos en la institución. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco.

También señaló que al hacer el reporte al 911, argumenta el personal que las unidades de la policía ecológica no pueden apoyar con estas denuncias y que serán canalizadas a la policía vial o municipal a pesar de qué si hay unidades, que recientemente entregó la gobernadora del estado, Evelyn Salgado.

“Pedimos que atiendan las denuncias por maltrato animal y que capaciten al personal que atienden las llamadas telefónicas porque hay casos de maltrato animal que no pueden esperar a que se haga una denuncia a la dirección de ecología o que transcurra de tres a diez días pues la emergencia es que se debe de atender de inmediato”.

Dijo que la Policía Ecológica al contar con unidades debe de acudir al lugar para verificar si la denuncia es cierta e intervengan para hablar con el propietario del animal para invitarlo a que no maltrate el animal y no esperar de tres a 10 días a que sea atendido porque el perro o gato estará muerto.

Lamentó que la Policía Ecológica no esté cumpliendo con su papel de atender los casos de maltrato animal.