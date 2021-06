Chile podría registrar en 2021 el año más seco de su historia

Chile podría volver a registrar este 2021 un nuevo récord de bajas precipitaciones y una situación similar a la de 2019, el año más seco de la historia del país, si se mantiene la tendencia actual de lluvias, según el balance de precipitaciones realizado por el Gobierno este martes.



"Desgraciadamente no tenemos buenas noticias, lo que estamos enfrentando no es una sequía, no es una emergencia puntual, esto es algo permanente", alertó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, en conferencia de prensa.

En lo que va del año, el país acumula un promedio de precipitaciones muy inferior al de la media histórica, llegando a registrarse déficit superiores al 90% en varias regiones del norte como Atacama y Coquimbo, y del orden del 65% entre Valparaíso y O'Higgins (en el centro del país).



En la última década, Chile ha atravesado la peor sequía de la que se tiene registros, la disponibilidad hídrica ha disminuido de manera paulatina y sostenida especialmente en la zona centro y norte del país y se registraron disminuciones de lluvia de hasta el 40% en promedio en la capital.

Según los pronósticos de la Dirección de Meteorología de Chile (DMC), "no se vislumbra un vuelco positivo" de la tendencia y este año se encamina a una situación similar a la de 2019, el año más seco desde que se tienen registros, con una caída de las lluvias de hasta el 80% en algunas zonas.

Además, si durante este mes de junio no se registran precipitaciones en la Región Metropolitana, se convertiría junto a junio de 2015 en el mes más seco de la capital desde 1950, agregaron desde la DMC.

El balance en materia de embalses refleja que el volumen de agua acumulado en junio se corresponde a un 29% de la capacidad total de almacenamiento, lo que equivale a un 44% menos que el promedio histórico al mismo mes.

"A pesar de estas cifras tan menores en cuanto a lluvia en esta amplia zona del país (centro y norte), donde vive el 80 % de la población, no tenemos riesgo de desabastecimiento en la ciudad", agregó Moreno.

Según Greenpeace, Chile es el país con la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76% de su territorio está afectado por la falta de agua, en parte por la escasez de lluvias pero también debido al modelo de gestión de agua, no considerado como un bien público y no priorizado para consumo humano.

Chile es uno de los países con el mayor nivel de privatización del agua del mundo: se calcula que hoy en día el 80% de los recursos hídricos del país están en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.