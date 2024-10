Dulces y cigarros dan el diario sustento a Rubén y su familia

A paso lento, el señor Rubén Hernández Rico de 59 años camina diariamente por las principales calles de Acapulco para poderse ganar unos pesos al ofrecer sus productos, y poder sobrevivir con sus gastos económicos.

Con una gorra se cubre de los rayos del sol y con un bastón de madera se apoya para no caerse y sentirse más seguro al desplazarse cuando sale a vender dulces y cigarros.

Desde hace seis años él tomó la decisión de emplearse de vendedor ambulante ya que tras un accidente se lastimó una de sus piernas, lo cual quedó imposibilitado para caminar de manera normal.

“Trabajé en el área de mantenimiento en grandes empresas departamentales como Sears, Palacio de Hierro, Liverpool y en el aeropuerto”.

Originario de la Ciudad de México don Rubén llegó al puerto de Acapulco, hace más de 14 años, quien por cuestiones de trabajo fue asignado a este destino de playa.

Sin embargo, las circunstancias de la vida provocó que al caer de una escalera se lastimara su pantorrilla, hecho que le afectó pues su caminar ya no es el mismo de antes.

Él diariamente sale de su domicilio ubicado en el barrio De la Fábrica para vender en una cajita de cartón y bolsa de plástico diferentes dulces y cigarros.

“Me despierto como a las 7:30 de la mañana y a esa hora recorro Las Hamacas, Cine Rio, toda la Cuauhtémoc, me pongo afuera de los bancos, en el Zócalo, para vender y sacar para mi renta y alimentos”.

Por más de un mes ha dejado de percibir su pensión para discapacitados que le otorga el gobierno estatal, situación de la cual desconoce el motivo.

“Ya va un mes de retraso, no me han pagado nada, por eso he estado saliendo diario a vender, a veces tengo ventas y otras no”, narró.