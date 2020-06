Disney reabre hoteles en Orlando y alista reapertura de sus parques

Walt Disney World reabrió este lunes en Orlando algunos de sus complejos hoteleros y se adelanta a la gran reapertura de sus parques temáticos prevista para el próximo 11 de julio aunque los casos de coronavirus continúan en aumento en Florida.

Los complejos turísticos Disney Deluxe Villa y Disney Fort Wilderness Resort & Campground volvieron a abrir tres meses después, en la primera fase de una reapertura "progresiva" de las instalaciones que tiene la compañía en el centro de Florida.

We're excited to welcome you back to the @Disneyland Resort! Here’s a look at what you need to know about the phased reopening of Downtown Disney District, beginning July 9: https://t.co/Rf6nFsVLCb pic.twitter.com/0dTYhCimEA — Disney Parks (@DisneyParks) June 22, 2020

Termina así un cierre que en el pasado tan solo se había producido en ocasiones contadas, como el asesinato de 1963 del presidente John F. Kennedy o tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Según las últimas cifras del Departamento de Salud de Florida, este lunes se superaron los 100 mil contagios del virus, de los cuales 3 mil 173 han resultado fatales, unos datos que revelan un aumento exponencial en los contagios en la última semana.

A principios de junio, los casos diarios detectados apenas superaban el millar, una cifra que ascendió hasta más de 4 mil el pasado sábado.

We are pleased to announce our proposed plans to begin a phased reopening of the @Disneyland Resort. We are looking forward to welcoming guests back to the Happiest Place on Earth! Learn more on the @DisneyParks Blog: https://t.co/jWtAONQdzP pic.twitter.com/e9vvkoeVUW — Disney Parks News (@DisneyParksNews) June 10, 2020

Por el momento abrirán un total de once hoteles mientras que el resto lo harán escalonadamente durante los próximos cuatro meses, extendiendo la reapertura por fases hasta el 14 de octubre.

"Dada la situación actual hay algunos complejos hoteleros de Disney y otras áreas que por el momento no se ha planificado su reapertura todavía. Continuaremos evaluando la situación y reabriremos más localizaciones cuando sea el momento adecuado para hacerlo", señaló la compañía en un comunicado.

Los parques temáticos de Magic Kingdom y Animal Kingdom abrirán el 11 de julio, mientras que Epcot y Disney Hollywood Studios esperarán cuatro días más para dejar entrar al público de nuevo.

Una vez abiertos, los parques acogerán a sus visitantes bajo las restricciones sanitarias impuestas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades Contagiosas (CDC, en inglés) de EU y limitarán el aforo, aumentarán el distanciamiento social y cancelarán algunas actividades como los desfiles y espectáculos nocturnos.

As we look forward to the reopening of @WaltDisneyWorld Resort theme parks in July, we’re sharing details about the attractions and entertainment guests will be able to experience when they return. Read more on the blog: https://t.co/wn3VuDKJmU pic.twitter.com/Y6baseg7jj — Disney Parks (@DisneyParks) June 20, 2020

Además, tampoco estarán disponibles las artistas que maquillan al público ni los eventos en los que pequeños y mayores pueden conocer a los personajes de Disney en persona, y la mascarilla y los controles de temperatura serán obligatorios.

Orlando es el principal destino turístico no solo de Florida sino de todo Estados Unidos gracias a los parques temáticos, que dan trabajo a decenas de miles de personas.

Las normas que seguirá Disney serán muy similares a las que ya han implementado otros parques temáticos como Universal, que lleva más de dos semanas abierto y que es su rival directo en lo que se refiere al entretenimiento temático en la región.

Durante julio Disney se convertirá en la capital del entretenimiento ya que no solo reabrirá sus parques, sino que tanto la NBA como la liga de fútbol profesional (MLS) tienen previsto terminar sus temporadas en las instalaciones de la compañía en Orlando.

Los jugadores y los miembros de los equipos de ambas competiciones se alojarán en algunos de los complejos hoteleros de Disney, que se mantendrán cerrados y aislados del público.

Se espera que la NBA reinicie la temporada el 31 de julio, mientras que la MLS hará lo propio el próximo 8 de julio.

