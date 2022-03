¡Dejemos de tirar basura en las calles!

Hola, por fin pude ir al mar, cuidando mucho la herida de mi pantorrilla, que ya lleva 6 jueves de que me la hicieron por accidente. Fuí como siempre a Tlacopanocha, me lleva Martha, que es mi ángel guardián. A ella siempre le he llamado Martha de la Isla, ya que por muchos años fuimos a La Roqueta.

Pero qué pena que un lugar como Tlacopanocha, en las noches sea una cantina, llena de borrachos, ya que cuando llegamos tempranito, hay una cantidad enorme de basura y muchas cajas con botellas de cervezas, cubrebocas por montones y claro, ninguno con el elástico cortado, todas las piedras llenas de botellas, botes de aluminio, y toda el área la usan de baño público.

Ahora lo moderno es colocar cámaras para tomar fotos o videos y a todas esas personas con esa falta de respeto a ese lugar, se les pondría a limpiar todo. ¿No lo creen así? Bueno, les escribiré algo que les pregunté en Octubre de 1994.

La pregunta fue: ¿Cansado de trabajar? Si usted es una persona que a menudo se siente cansado o con flojera, es bueno que recuerde los apuntes del escritor británico Bernard Shaw que dice:

El año tiene 365 días de 24 horas, de las cuales 12 están dedicadas a la noche y hacen un total de 182 días, por lo tanto sólo quedan 183 días hábiles, menos 52 domingos , quedan 131 días, menos 52 sábados, quedan un total de 79 días de trabajo, pero hay 4 horas diarias dedicadas a las comidas, sumando 60 días, lo que quiere decir que quedan 19 días dedicados al trabajo, pero como usted goza de 15 días de vacaciones, sólo le quedan 4 días para trabajar, menos aproximadamente 3 días de permiso que usted utiliza por estar enfermo o para hacer diligencias, sólo le queda un día para trabajar, pero ese día es precisamente el día del trabajo, (1o de Mayo) que es feriado y por lo tanto no se trabaja.

Entonces... ¿De qué se siente usted cansado? Y, bueno, yo sigo con lo que me están sugiriendo para que nuestro Acapulco esté limpio. Sobre todo esa bonita calle de Baja California, a un costado de la Unidad Deportiva.. Me dicen: Maru, escribe lo contrario. Diles que tiren basura, que esa calle se verá mejor con mucha basura, total el camión la recoge diario, ya que es su ruta. Te van a decir que estás loca, que la basura no se tira en la calle. Estoy pensando hacerlo. ¿Qué les parece?

Les mando con todo cariño, algo que no tiene precio, pero llega al corazón.