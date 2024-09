De plantón en plantón, lucha en México por el pueblo de Palestina

Su delgada figura y su estrafalaria vestimenta sobresale en medio de los cientos de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, es Sally y desde hace seis meses inició una lucha en favor del pueblo de Palestina con un plantón en la Ciudad de México, misma que ha tratado de hermanar con todos los movimientos sociales que se registran en el país exigiendo respeto a los derechos humanos.

La joven de 22 años es miembro del colectivo Atarraya Revolucionaria, estudio la preparatoria y sueña con poder seguir sus estudios en la normal rural de Teteles Puebla, actualmente se encuentra de tiempo completo apoyando las movilizaciones por el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Entrevistada durante uno de los mítines que se han realizado en el marco de los 10 años de la jornada de lucha Sally indicó que desde el 5 de mayo ha estado acampando por Palestina, explicó que todos los movimientos sociales tiene un mismo origen y es el bienestar del grupo dominante y el exterminio de los pueblos.

“Todo esto está conectado por un factor muy sencillo, que es la necesidad, no es de buenos y malos, no es que haya aquí algún tipo de motivo escondido, simplemente es de que hay necesidades, hay condiciones que fuerzan a que se abran las oportunidades para actores que no les importa sí tienen que desaparecer, que matar, hacer lo que sea con tal de mantener su propio interés”.

Explicó que el tema de los 43 es muy similar a lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, “realmente los pueblos originarios de los cuales también son los palestinos en su tierra, pues siempre ha sido solamente como otro recurso más, otro pedazo de tierra más para quienes la quieren explotar y en este caso todos los recursos son para ellos hay momentos en los que parece mucho más útil tener población de su propia cultura de su propia religión y prefieren homogeneizar la Nación”.

Agregó que igual que tiene sus motivos el ejército Israelí, el Ejército Mexicano tuvo sus motivos para desaparecer a los 43 estudiantes “el proceso es el mismo desaparición forzada, el asesinato en el caso de Palestina ya llegando a la fase de exterminio”.

“Vengo sola, yo vengo porque en este momento estoy durmiendo en el plantón de los 43, ahí tenemos una mesa por Palestina igualmente y pues ya tengo algunas conexiones con gente que está aquí”.

La joven indicó que es parte de varios movimientos por Palestina y de la plataforma interuniversitaria pero realmente está sola porque fue la única que se quedó cuando los demás se fueron del campamento de zócalo, “me quedé sola en el Zócalo después me junté con los Nahuas y con los Trikis que están por la vivienda, pero también ellos los han echado, entonces me he tenido que cambiar de plantón en plantón y ahorita ya estoy en el de los 43 que está en Reforma”.