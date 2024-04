De las carpas al doblaje, la carrera de Alfonso Obregón Inclán

De familia de actores Alfonso Obregón Inclán, actor de doblaje quien hizo la voz de Shrek, Bugs Bunny, el gato Silvestre, Martí La Cebra, Rasputia, descubrió su gusto por la actuación a la escasa edad de 4 años, sumando casi toda su vida dedicado a esta pasión.

Sin tener alguna cátedra o conocimiento del actuar sino que la vida, el destino, lo puso un día en una oportunidad que no dudó en ningún segundo desaprovechar a pesar de ser un infante.

Lea también: Jóvenes han tomado el interés por el doblaje

“Mis familiares eran actores de carpa, ahí creci, ahí jugaba, entonces iban a presentar una obra en la que el protagonista era un niño de 12 a 13 años el cual se enfermó, por lo que estaban diciendo qué hacemos, cómo le hacemos, y que yo les dije: yo voy a hacer lo del niño, pero mis papás me vieron así como de: ay Alfonso no manches, cómo crees, tenia solo 4 años de edad, pero dicen que me subí al escenario, hice todo, dije todo, se quedaron así de wow está bien loco este chavo, entonces ensayamos, y deciden presentar la obra a pesar de que me podía dar un ataque de pánico o podía salir corriendo”, narró.

Local Clavadistas viven la adrenalina desde hace 87 años

A partir de esa presentación su familia y él decidieron que se iba a dedicar a actuar en lo que entraba a la escuela, una vez que inició con su formación académica actuaba después de ir a clases.

Su familia materna, también se dedicaban a la actuación teniendo participaciones en el cine y en el teatro, “mi bisabuelo fue maestro de actuación, mi tío abuelo fue estrella en el cine nacional, Miguel Inclán, mi abuela había sido soporte no de las estrellototas, pero fue soporte, y luego vino la cuarta generación de los Inclán, que ya fueron Rafael Inclán, Alfonso Zayas, Estrellota de Ficheras, Dueñas de la Noche”.

El doblador de la voz de Shrek, bugs Bunny, el gato Silvestre era llevado a los 7 años al doblaje, ya que en esa época su madre se separó de su padre y fueron a vivir con la familia materna.

En esos años daría inicio una serie nueva que se llamó “Buscándole Novia a Papá”, y su profesor aprovechó la serie y le hace una prueba a Alfonso Obregón y curiosamente el cliente escuchó las pruebas y expresó de inmediato “quiero a este”, recordó emotivamente.

Una de las cualidades de Alfonso Obregón es la gran empatía y amor al prójimo, por lo que cuando tiene oportunidad apoya a algunas organizaciones benéficas. /Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco.

“Claro que lo amo, no solo es mi trabajo, es algo que me gusta hacer, es artístico, es algo que además me pagan, me ha dado fama, es de wooow, que más quiero no, amo mi trabajo, amo todo lo que he hecho, hay una parte que no me gusta mucho porque tengo que confesarte, que yo creo que hay mucha basura tmabien en la tele y el cine, hay muchas cosas que no deberían ver los chavos, pero bueno no todo es perfecto. Todo tiene una parte buena, una parte mala”, expresó el actor.

Gossip Los "Rugrats" regresan más traviesos a la televisión

Para Alfonso el papel de Sherk es uno de sus papeles favoritos, ya que expresa cosas bonitas siendo una gran película, un trabajo especial, desde el principio, el texto y animación eran diferentes, la cual rompió marcas en los cines.

“Los ogros aunque son feos, no son tan malos, y las princesas a veces no son tan bonitas y tan princesas cuando se les acaba el hechizo, el príncipe está bien guapo, el pelito y cara bien bonitos y es un canijo hijo y un burro puede ser tu mejor amigo, es el que más te va a aguantar, y más te va a ayudar, entonces me parece que hay muchos consejos, muchos textos que son importantes para los chavos”.

Alfonso Obregón Inclán es un ser humano con gran empatía con amor al prójimo el cual realiza obras caridad cuando está en sus posibilidades, él fue una de las personas que cuando Otis afecto al puerto realizó una colecta de juguetes por el Día de Reyes, en últimos días participó recaudando fondos con la firma de autógrafos y fotografías para comprar alimento para mascotas para la asociación “Patitas Felices Acapulco”.