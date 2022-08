De bracero a productor de mezcal con sabor a fruta

La mezcla del mezcal con exquisitos sabores que le dan diversas frutas y los aromas de finas hierbas, se han convertido en su inspiración para deleitar el paladar exigente de miles de personas que disfrutan una de sus bebidas que prepara junto con sus familiares para sobrevivir.

Don David, un hombre de más de 60 años de edad, disfruta de su trabajo el cuál aún cuando es de mucho esfuerzo, lo hace con mucha dedicación porque en sus mezclas de mezcal y frutas está su secreto para deleitar a miles de paladares.

Originario del municipio de Ixcateopan en la región de Tierra Caliente, don David, trabaja como productor mezcalero desde hace más de diez años, y recorre con sus botellas y artefactos rústicos varios municipios participando en ferias y exposiciones.

Su mezcal, al natural o de sabor, lo realiza de una manera cien por cien tradicional, lo que asegura lo hace diferente al resto de las mezclas que se comercializan en todo el estado de Guerrero.

"Fue muy difícil y complicado el proceso de convertirme en productor de este mi producto, porque la vida me dio lecciones muy duras que me obligaron a convertirme en bracero, por varios años en los Estados Unidos, país donde sufrí y lloré pero esto me sirvió para regresar a mi estado y emprender este oficio que hoy es el que me da para comer", dijo al momento de participar en una exposición artesanal en Acapulco.

Varios años trabajó en Estados Unidos. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

La producción de mezcla puro o de sabores, que tiene en un mes de trabajo considerando todo el procesos que lleva este trabajo, es de 300 litros, por lo que una vez que tiene el envasado, nuevamente se alista para recorrer cada municipio del estado participando en ferias, exposiciones y en ocasiones hasta en eventos que son particulares como cumpleaños "Lo importante es sacar para comer y a su vez promocionar el producto familiar".

Su mezcal artesanal es su pasión y como todos son David, también tiene sus favoritos como el Damiana que además de estar muy rico, este, también es muy bueno para el estrés, para la circulación de la sangre y para los nervios por eso es uno de los que siempre lleva a cada lugar que va.

Don David, vive desde hace más de 20 años que inició el oficio luego de haber regresado de bracero de los Estados Unidos entre botellas, mezcla y entre los aromas que dan las frutas que utiliza en el proceso de la preparación de este su mezcal artesanal.