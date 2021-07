De Acapulco para México; captan camión urbano circulando en Cancún

Si has visitado Acapulco, seguramente reconocerás que como casi todas las grandes ciudades, su transporte público es característico por alguna u otra razón.

Concretamente, los camiones urbanos que circulan en la avenida costera Miguel Alemán en Acapulco, son fácilmente distinguibles no sólo por el color de la ruta o porque, literalmente, en los costados tiene la palabra “costera”, si no porque muchos de ellos parecen “Antros Rodantes”.

Te puede interesar: Salvan vidas con su pasión por el surf

De hecho, muchos turistas provenientes de la Ciudad de México disfrutan ese tipo de servicio que ofrecen los urbaneros, con música alta y hasta luces de color fluorescentes… ¿pero será posible que estos se hayan expandido a Cancún?

Un usuario de Facebook, compartió una fotografía donde se aprecia a un camión urbano circulando en el bulevar Kukulcan, la principal avenida de la zona hotelera de Cancún.

Al respecto, muchos usuarios comentaron que Acapulco, además de exportar a turisteros y demás gente profesional del ramo turístico, ahora envía también a los famosos urbanos.

¿Puede una unidad de transporte público de una ciudad, circular en otra?

En realidad, si el chofer acredita que es el dueño de la unidad, no tendría ningún problema en circular por cualquier carretera de México, eso sí, el resto de documentación también deberá estar en regla.

Lo que sí no podrá hacer es fungir como transporte público en una ciudad diferente a la que tiene el permiso para circular.

Aunque varios usuarios afirmaron que no es la única ocasión que lo ven circular en la zona, no comentaron respecto a si este llevaba pasajeros o no.