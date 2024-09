Huellas de Dagoberto Gama serán parte del “Paseo de Amor Eterno”

El actor guerrerense, Dagoberto Gama, asistirá a la ceremonia de impresión de huellas de manos en Sinfonía del Mar para el “Paseo de Amor Eterno” en el puerto de Acapulco.

El encargado de la ceremonia, Víctor Manuel Jiménez Mora, aseguró que este museo al aire libre permite destacar la trayectoria de los personajes del espectáculo, artístico y cultural, que han impulsado proyectos en la ciudad turística.

Dagoberto Gama estará presente a las 17:30 horas de este viernes 13 de septiembre en Sinfonía del Mar, ubicado en La Quebrada, uno de los atractivos turísticos más visitado por el turismo nacional e internacional

Está ceremonia se realiza con la participación de los sectores sociales y culturales del puerto turístico, esto con el fin de formar otro atractivo más para las y los visitantes.

Dagoberto Gama, es un actor mexicano. Originario de Coyuca de Catalan, Guerrero, quien se ha destacado en el cine y la televisión nacional e internacional.

Actuó en la película La vengadora implacable. En el cine ha participado en: El violín (2005). Once upon a time in Mexico (2003), junto a Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp, Eva Mendes y fue dirigida por Robert Rodriguez. El crimen del padre Amaro (2002), junto a Gael García Bernal y Ana Claudia Talancón. Amores perros (2000), junto a Emilio Echevarría, Gael Garcia Bernal y Goya Toledo.

También en televisión, ha actuado en La reina del sur(2011), junto a Kate del Castillo, Rafael Amayay Cristina Urgel. El encanto del águila (2011), junto a Carlos Corona, Emilio Echevarría, Enoc Teaño y Camelia la Texana (2014), junto a Sara Maldonado, Erik Hayser, Andrés Palacios y Joaquín Garrido.