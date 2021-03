¿Cuándo inicia el horario de verano 2021 en México?

El cambio de horario de verano ocurre el primer domingo de abril en la mayor parte del país, según lo establecido en el decreto estacional de México.

Este año el cambio se dará el domingo 4 de abril a las 2:00 de la mañana y concluye el último domingo de octubre a la misma hora.

Por lo tanto tendrás que adelantar el reloj una hora, de preferencia el sábado 3 de abril antes de dormir.

Cambio de horario de verano 2021 en la frontera norte

En algunos municipios de estados como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas este cambio inicia antes, para así tener tener el mismo horario de ciudades vecinas de Estados Unidos, es decir, ellos cambiarán sus relojes el 14 de marzo a las 2:00 am.

¿Dónde no aplica el horario de verano?

En estados como Sonora y Quintana Roo esta modificación no sucede por cuestiones económicas y turísticas.

En el caso especial de Sonora, en el 2016 se firmó un acuerdo con el gobierno de Arizona para que ambos estados se impulsaran y uno de los puntos establecidos es que no se modificaría el horario.

Y en cuanto a Quintana Roo, la decisión se tomó para aprovechar la luz natural de caribe.