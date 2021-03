Crash Bandicoot: On the Run!, disponible y gratis

El estudio de videojuegos King, desarrollador de la saga Candy Crash, ha lanzado este jueves su nuevo videojuego para móviles Crash Bandicoot: On the Run!, un título que lleva a móviles la serie de juegos del marsupial Crash Bandicoot.

El nuevo videojuego ya está disponible de forma gratuita en todo el mundo para dispositivos iOS y Android, como ha anunciado la desarrolladora King en un comunicado. Doble Vía Crash Bandicoot 4 It's About Time llegará a PC; conoce todos los detalles...

En esta nueva aventura para móviles de Crash Bandicoot, los jugadores correrán, girarán, deslizarán y romperán objetos en su camino -mecánicas clásicas en la serie de videojuegos de plataformas-.

El objetivo de Crash Bandicoot: On the Run! es derrotar a los secuaces del Dr. Neo Cortex, el villano tradicional de la saga, con la ayuda de la hermana de Crash, Coco.

"Ha sido una oportunidad increíble para King el poder llevar al marsupial favorito de todo el mundo a los móviles de una manera única y fresca, honrando más de 25 años de historia de este personaje tan querido", ha dicho Stephen Jarrett, vicepresidente de Diseño de Juegos en King.

Crash Bandicoot: On the Run! ofrece una variedad de retos de carrera y características como pruebas de tiempo, carreras de recolección, construcción de bases y artesanía. El juego también se actualizará periódicamente con nuevos objetos, nuevas skins clásicas y creativas, entre otros.

El nuevo videojuego también se lanzará con una serie de características sociales entre las que se incluyen 'Equipos' y 'Carreras de Supervivencia'. Los jugadores podrán elegir entre unirse a un equipo con amigos o crear el suyo propio, donde podrán charlar con otros fans de Bandicoot o competir entre ellos en carreras multijugador asíncronas para escalar en la tabla de clasificación y obtener recompensas especiales.