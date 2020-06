Crash Bandicoot está de vuelta en su cuarta aventura en solitario

Tras más dos décadas de no aparecer en una nueva aventura, finalmente Crash Bandicoot está de vuelta en un nuevo título anunciado esta mañana.

La cuarta entrega en solitario de Crash es una realidad, además será una secuela directa del último título lanzado en 1998.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time llegará a las tiendas físicas y digitales el próximo 2 de octubre, con un costo de 60 dólares.

Hace dos años, fue lanzado un remake de la trilogía original para las tres consolas de esta generación, así como otro remake del juego de carreras Crash Team Racing, otro de los clásicos de PSX.

El equipo que llevará a cabo la nueva aventura de Crash, será Toys for Bob, quienes también se encargaron de los remakes de este título, así como el de Spyro. It’s About Time ⏰ for a brand-wumping new #CrashBandicoot game! 🤪 Crash fourward into a time-shattering adventure in Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time. Available October 2, 2020 on PlayStation 4 and Xbox One. Pre-Order Now. pic.twitter.com/bFtrnnFahR — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 22, 2020

La historia pondría nuevamente a los villanos Neo Cortex, Dr N. Tropy y Uka Uka libres del planeta donde quedaron varados en la tercera entrega y ahora planean dominar el universo con las máscaras cuánticas.





