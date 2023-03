Con sus dos chaneques disfrutan de Acapulco

La mejor forma de salir de vacaciones es con la familia, pero también con la mascota o un par de “chaneques”, tal y como lo hace una pareja de turistas oriundos de la Ciudad de México, que sacaron a sus muñecos a tirar rostro en el puerto de Acapulco.

Gregorio y Amanda, es un matrimonio que están de visita en este destino de playa desde hace una semana, disfrutando de las bellezas naturales, pero también del sol y arena, sin separarse de “Chaman” y “Poo”, que los acompañan en sus viajes.

Pero llama la atención que en sus recorridos por la costera Miguel Alemán, se note que conversen con los dos muñecos que le toca cargar a Amanda, los cuales van ataviados de ropa colorida, incluido, con un llamativo look, color naranja.

Don Gregorio, revela que tiene dos años que compró a los dos muñecos y trata de explicar que su compañía los relaja, además les platican y esto les permita desestresarse.

Los turistas disfrutan de las playas del puerto. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

También, dice que les llama la atención a las personas que se detienen para admirarlos, lo que significa que sus “chaneques”, a pesar de su apariencia, les gusta su aspecto y hasta llegan a tocarlos.

Por cierto, presumió que también caminan y para no quedar como “pinocho”, Amanda tomó a “Chamán” y avanzó con el muñeco algunos pasos, lo que no ocurrió con “Poo”, que no avanzó ni un centímetro.

Y así, la pareja con sus “chaneques” continuaron su andar por la franja costera, con sus dos “chaneques”, sin hacer caso a los comentarios de la gente, que cruzan a su paso y algunos no pueden evitar un mordaz comentario.