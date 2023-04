Con consumo de marihuana, realizan en Acapulco primer festival cultural de cannabico

Sin importar la presencia de menores de edad que se encontraban en la zona de arena de la playa Golfito, cientos de jóvenes hombres y mujeres, participaron la tarde de este viernes en el primer festival cultural de cannabico, realizado por el regidor por el partido Movimiento Ciudadano Genaro Vázquez Flores, quien dijo que los consumidores son humanos y tienen derechos.

“Aquí el es si la misma Suprema Corte de Justicia, ya tiene el tema en sus manos y autorizó, no es como para que todavía andemos escondiéndonos y que tengan que se perseguidos solo por consumir, sobre todo en estos momentos en que estamos en una etapa de la vida en que los adultos, tenemos que comprender a los jóvenes, porque aquellos que más se asustan, los tienen en casa, los tienen a lado, hay empresarios exitosos, hay artistas, políticos y lo único que hace falta es que alguien salga a dar la cara y defienda y luche por la legalización”, expresó el edil municipal.

Agregó que el evento realizado en la zona de arena de playa Golfito, no le perjudica a nadie por ser un espacio libre y público, y quien no quisiera estar en el lugar no estaría, por lo que no se le puede contradecir a la libertad que tiene la gente de estar en el lugar que quiere estar.

Durante su declaración Vázquez Flores, añadió que se debe de organizar y luchar de manera pacífica, primero para que dejen de criminalizar al consumidor, segundo el 20 de abril queda ya en la historia para que todos aquellos que pensaban que no podían salir a la calle, sepan que lo pueden hacer con toda la libertad porque tienen sus derechos constitucionales, sin embargó dijo hacer un llamado al uso responsable y no inducir a nadie porque eso si es ilegal.

En el evento donde se presentó una exhibición de break dance por parte de grupos de jóvenes que avalan el consumo de la marihuana, el edil porteño indicó que ya presentó un punto de acuerdo en el cabildo en el que se solicita que el secretario de seguridad pública que a los policías se les de cursos de capacitación en derechos humanos a los consumidores.

Se ofrecieron a la venta varios productos para el consumo de la hierba. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Manifestó que ningún regidor, regidora, senador, senadora, diputada o diputado, se puede asustar todo lo contrario, deben de comprender a los jóvenes y agrego que debe de haber espacios disponibles, públicos y sin afectar a terceros donde los jóvenes puedan consumir sin problema alguno la marihuana en los cinco gramos que ya fueron aprobados por la Suprema Corte de Justicia.

Por su parte el abogado Mauricio Estrada Fonseca, explicó que el gobierno está obligado a proveer de todo lo que establece para el desarrollo de la dignidad humana lo dice la constitución, como espacios libres para el consumo lúdico de la marihuana, y agregó que el consumo de la marihuana, no puede ser tratado como un crimen a nivel de cárcel o de balazos.

Manifestó que el consumo de la marihuana, no puede ser tema ajeno a casos que ya se han estado destapando y que se les ha dado reconocimiento como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el permitir el aborto entre otras acciones más que también podrían ser consideradas como una adicción.