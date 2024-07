Con 85 años, don Emeterio lleva más de 2 décadas en la mecánica

A sus 85 años de edad el señor Emeterio Gómez Montaño se gana la vida desempeñando el oficio de mecánico automotriz la cual realiza desde casi dos décadas.

Con una buena salud de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde don Eme como le dicen sus clientes acude a su taller mecánico ubicado en la carretera vieja Acapulco - México en la colonia Vicente Guerrero.

Originario de Santa María, Ometepec Guerrero llegó al puerto en los años 50 S’, dedicándose a la albañilería y antes a cuidar borregos y venados.

Padre de tres hijos; 2 mujeres y un hombre los sacó adelante con sus diferentes trabajos, de quién hizo personas profesionistas. Una de ellas es enfermera, otra terminó la licenciatura de administración de empresas y trabaja en el gobierno federal y su hijo es profesor y también como él mecánico automotriz.

El maestro mecánico se las sabe todas en cuestión de motores.

“Ahorita estoy haciendo un ajuste a este motor, me tardo entre cuatro a cinco días porque lo hago yo solo no hay quien me ayude, también arreglo motores de lanchas”, narró Don Emeterio.

Actualmente vive en la colonia Las Cruces, pero cuando llegó de la Costa Chica de Guerrero se instaló en una casa de Puerto Marqués.

Para él la clave de tener salud a los 85 años es no fumar, no beber, ni desvelarse y tener una alimentación balanceada en verduras y proteínas.

Sus hijos son su orgullo porque los 3 lograron terminar sus estudios y colocarse en buenos trabajos, quienes algunas veces lo ayudan económicamente.