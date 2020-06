¿Cómo y dónde ver la transmisión En Vivo de PlayStation 5?

Luego del retraso de su lanzamiento, este día finalmente será revelado al mundo la primera consola de la nueva generación, Sony mostrará finalmente la quinta versión de su consola PlayStation.

El retraso se debió principalmente a las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco; en ese momento las tres grandes marcas de la industria de los videojuegos mostraron su apoyo y condena al hecho. Doble Vía Industria de videojuegos rechazan racismo en Estados Unidos

Así que después de muchos meses de espera y de varios rumores y supuestas filtraciones, este día será revelada la consola PlayStation 5 así como algunos de los juegos que la acompañaran en su lanzamiento.

¿Qué se mostrará en el evento?

El presidente de la compañía Jim Ryan había anticipado que se en este evento, se enfocarán principalmente en el anuncio de los juegos de la consola, dicho esto, podríamos no ver el diseño final de la consola, así como tampoco la disponibilidad o el precio final.

Los juegos que serán mostrados serán exclusivos de acuerdo a Ryan y mostrarán los diversos trabajos de todos los estudios colaboradores de la marca, además de asegurar que estos juegos aprovechan la potencia de la consola.

Además, en el pasado el propio Jim Ryan habría comentado a inversionistas los planes centrales de la nueva consola: mejorar la experiencia de "streaming" así como la experiencia de juegos en la nube de PS Now y los servicios de Remote Play.



More details and images: https://t.co/SuaUVDkyvD pic.twitter.com/ot5R1u5hsz — PlayStation (@PlayStation) April 7, 2020

¿Qué se sabe hasta ahora de la nueva PS5?

Además de la revelación del control oficial de la consola, en un evento virtual realizado el pasado 18 de marzo, el encargado de llevar a buen puerto el proyecto de Sony, Mark Cerny, reveló que la nueva consola contará con una CPU personalizada con un procesador AMD Zen 2 de ocho núcleos que funciona a una velocidad de 3.5GHZ.

La consola también tendrá una potencia gráfica destacable al contar con una GPU AMD con Ray Tracing, ofreciendo mayor realismo en las texturas y diferentes ambientes de los videojuegos.

Con el fin de reducir los tiempos de carga, la consola contará con un disco duro de estado solido de 825GB y una memoria ram de 16GB.

Puedes ver la presentación de la PS5 completamente en vivo aquí: