Comienzan a entrenar actriz y director de primera película rodada en el espacio

La actriz y el director de la primera película que se rodará en el espacio, la rusa "El reto", ya han comenzado su preparación, entrenamiento que se prolongará durante cuatro semanas.

"Para todos la situación no es corriente, ya que no ha habido nunca una preparación tan corta. Ni para los cosmonautas ni para los turistas espaciales", comentó Yulia Peresild, protagonista del largometraje, a la televisión pública.

Peresild, que viajará a la Estación Espacial Internacional (EEI) el 5 de octubre junto al director Klim Shipenko, precisó que también ha recibido un manual de vuelo.

La preparación consistirá en conocer los sistemas de a bordo de la nave rusa Soyuz MS-19 en la que volarán y del segmento ruso de la plataforma orbital.

También deben acostumbrarse a las condiciones de gravedad cero en la estación, algo que entrenarán en un avión-laboratorio Il-76, y aprender a reaccionar en caso de aterrizaje de emergencia en el agua a su regreso a laTierra.

"El programa de instrucción para el vuelo difiere del plan de preparación de cosmonautas profesionales, pero incluye elementos obligatorios para todos los tripulantes", informó el centro de entrenamiento.

Peresild, Shipenko y sus dos reservistas, que también completarán las cuatro semanas de entrenamiento tras superar a mediados de mayo las pruebas médicas, recibirán escafandras hechas a medida.

Despegarán el 5 de octubre desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, y permanecerán en la estación especial durante unos doce días.

Según informó el Centro de Preparación de Cosmonautas, el cosmonauta Antón Shkáplerov hará las veces de comandante e ingeniero de vuelo cuando vuele a la EEI acompañado de la actriz y el cineasta.