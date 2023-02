Claman apoyo para rescatar a perrita abandonada

Su esquelético cuerpo ya no puede caminar, desde hace muchos días que no consume alimentos ni agua, permanece echada bajo una escalera de metal que le ofrece un poco de sombra porque en el reducido espacio donde se encuentra no hay otra cosa que la proteja, ella es una perra de raza criolla, a la que sus propietarios abandonaron en una casa de la colonia Los sauces.

Grupos ambientalistas lanzaron una alerta a las autoridades para que acudan a rescatar el animal, que visto desde el exterior se presume que tiene un tumor en las glándulas mamarias, y por ello su vitalidad poco a poco se está extinguiendo.

“Pedimos su ayuda para esta perrita que lleva meses sola en el patio de una casa en la Colonia Los sauces, calle Cedros esquina Roble, lleva meses sola y en mal estado”.

Lee también: Perrita encuentra a adulto mayor fracturado en cisterna

En la alerta que se difundió en redes sociales se asegura que vecinos le comparten alimento y agua, pero durante una visita que este reportero realizó al lugar n hay ningún traste con agua ni comida y las costillas del animal, ya son muy visibles, por la falta de musculo.

“Hace unos días empezó a ponerse mal y ya está muy flaca y en mal estado, pedimos ayuda de las autoridades o de quien corresponda para poder rescatarla y ayudarla, es un ser vivo y merece tener una buena vida y no sufrir”.

Vecinos del domicilio relataron que los propietarios de la vivienda no están en Chilpancingo, vinieron en navidad y se fueron, desde entones acude una mujer con una bolsa de croquetas, le da unas pocas, y se retira, pero viene una o dos veces por semana, no es muy seguido y el animal requiere de atención médica, comentó uno de los vecinos.

Otro vecino indicó que el propietario de la casa trabaja en la ciudad de Tlapa en la Secretaría de Salud, y la casa se encuentra al cuidado de sus hijos que no sabe donde se encuentran, pero efectivamente la última vez que se les vio fue en diciembre.

Los vecinos agregaron que al estar dentro de una propiedad privada no se han animado a meterse para rescatar al animalito porque el hacerlo les podría generar problemas por ello el llamado a las autoridades a que hagan una acción de humanidad y rescaten a la perra, “si ya no tiene cura su enfermedad se puede dormir de una manera digna sin tener que estar en ese mismo lugar sólo en espera de la muerte”.