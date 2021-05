Virgin Galactic lanza con éxito su tercer vuelo de prueba al espacio

La empresa aeroespacial Virgin Galactic, que pretende ser la primera en comercializar vuelos espaciales tripulados, lanzó con éxito este sábado su tercer vuelo de prueba al espacio.

La compañía informó en varios tuits y en un comunicado del lanzamiento desde una base en Nuevo México (EE.UU.) de su aeronave, propulsada por cohetes y con dos pilotos.

Esta es la tercera misión de este tipo que pone en marcha Virgin Galactic, con la intención de iniciar vuelos turísticos al espacio a partir del próximo año.

Por lo pronto este sábado la nave, VSS Unity, fue transportada hasta una altitud de unos 44.000 pies (13,4 kilómetros) por el avión VMS Eve. En ese punto la nave se soltó del otro aparato y encendió su motor con cohetes, que aceleró hasta tres veces más que la velocidad del sonido.

Tras dar una vuelta hacia atrás en micro gravedad y llegar al borde del espacio, VSS Unity regresó a la atmósfera y aterrizó en Nuevo México.

Según la empresa, la aeronave alcanzó una altitud máxima de55,45 millas (89,24 kilómetros). El Gobierno de EE.UU. reconoce la marca de 50millas como (80,5 kilómetros) como el borde del espacio. Space is too good not to share. Our proof is in the incredible views of Earth aboard #Unity21.



Las noticias de este vuelo de prueba de Virgin Galactic parece que animaron a los inversores al principio de esta semana, con un aumento de sus acciones del 14 % el miércoles.

Fundada por el multimillonario Richard Branson en 2004, Virgin Galactic pretende llevar a clientes al espacio, pero el proyecto ha sufrido retrasos por una serie de complicaciones, como un accidente en 2014 en el que un piloto murió en un vuelo de prueba fallido.