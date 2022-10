Ni cometa ni meteorito, así se vió el cohete Falcon 9 desde varias partes de México

En algunos estados de la República se logró ver una peculiar luz la noche de este jueves, por lo que varios usuarios de las redes hicieron revuelo con las imágenes de un objeto que iluminó los cielos.

A pesar de las especulaciones sobre si se trataba de un cometa o hasta un meteorito, resultó ser un cohete de SpaceX denominado Falcón 9, anunciado por el propio Elon Musk.

Foto: Captura de pantalla | Twitter @Elon Musk

Desde Chihuahua, hasta Durango y parte de Coahuila y Sinaloa, personas que pudieron documentar el espectáculo nocturno gracias a sus dispositivos móviles, lograron captar desde diversos ángulos la estela de luz.

La explicación del fenómeno surgió desde las páginas oficiales de SpaceX, ya que se trataba del Falcon Heavy comprende el cohete Falcon 9 de SpaceX como la etapa central, junto con dos propulsores “Falcon 9” adicionales conectados a cada lado del núcleo.

Desde su cuenta de Twitter, Elon Musk, quien es el dueño de la compañía SpaceX, compartió una imagen que mostraba que el fenómeno era lo mismo que el cohete en mención.

“Cohetes Falcon en órbita vistos desde Los Ángeles”, mencionaba el texto que compartió con la imagen de Twitter del famoso empresario y visionario.

¿Qué dice SpaceX sobre este cohete?

De acuerdo al sitio oficial de la empresa espacial, en el despegue, sus 27 motores Merlín se combinan para crear más de 5 millones de libras de empuje, lo que SpaceX dice que equivale a alrededor de 18 aviones Boeing 747.

La primera etapa del Falcon 9 regresó a la Tierra e hizo un aterrizaje preciso poco menos de nueve minutos después del lanzamiento en la nave no tripulada “Of Course I Still Love You” de SpaceX, que estaba estacionada en el Océano Pacífico.

Fue el octavo despegue y aterrizaje de este propulsor en particular, según una descripción de la misión de SpaceX, el cohete ayudó previamente a lanzar el satélite de observación de la Tierra Sentinel-6 Michael Freilich en noviembre de 2020, la sonda de destrucción de asteroides DART de la NASA en noviembre de 2021 y otras cinco misiones Starlink.

Mientras tanto, la etapa superior del Falcon 9 continuó avanzando hacia la órbita terrestre baja, y eventualmente desplegó los 53 Starlinks,15,5 minutos después del lanzamiento según lo previsto.

SpaceX ha lanzado más de 3 mil 500 satélites para Starlink, su mega constelación de Internet, que ya brinda servicio a clientes de todo el mundo.

