NASA anuncia lanzamiento de cápsula SpaceX a la EEI

MIAMI- La NASA fijó para el sábado 28 de agosto la fecha de la próxima misión de abastecimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI) a través de una cápsula Dragon de la firma privada SpaceX.



Un cohete Falcon 9, con la cápsula de carga en su cúspide, despegará sobre las 3.37 de la madrugada (7.37 horas GMT) de ese día desde una plataforma del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida (EEUU), según informó la agencia aeroespacial estadounidense.



La que será la vigésimo tercera misión comercial de abastecimiento del laboratorio orbital transportará una variedad de material científico y suministros a la EEI.



Ello permitirá a la NASA efectuar, entre otros, "un estudio sobre la prevención y el tratamiento de la pérdida de densidad ósea, una investigación que probará dispositivos de diagnóstico que podrían detectar y mitigar los trastornos de la visión", según explicó en su blog.

La cápsula llevará también materiales como "hormigón, compuestos de fibra de vidrio y sustancias que pueden ofrecer protección contra la radiación para investigar cómo responden al duro entorno del espacio".

La Dragon de carga despegará después de que la NASA y Boeing dieran a conocer la suspensión indefinida de la segunda misión de prueba de la cápsula Starliner, tras descubrirse poco antes de su despegue rumbo a la EEI, programado para comienzos de este mes, un problema en 13 válvulas de sus sistema de propulsión.



Al cabo de un estudio del problema, los ingenieros decidieron desmontar la cápsula del cohete Atlas V para trasladarla a una nave donde abrirán cuatro de esas válvulas que todavía permanecían cerradas, y a efectuar un "profundo análisis" del problema.



La suspensión de la misión, llamada OFT-2, fue un duro revés para Boeing, que afrontaba una gran expectativa alrededor de este segundo vuelo de prueba de la cápsula no tripulada, tras una fallida misión en 2019.

Boeing y SpaceX obtienen contratos millonarios con la NASA para encargarse del traslado de astronautas y equipos a la estación espacial desde suelo estadounidense.



SpaceX ha llevado ya dos misiones tripuladas a la EEI, a la que se suma una de prueba con astronautas, además de varias de carga en sus cápsulas Dragon.