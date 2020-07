Dos adolescentes en India descubren un asteroide que se dirige a la Tierra

Dos adolescentes de India descubrieron un asteoroide que se dirige a la Tierra analizando imágenes tomadas con un telescopio desde la Universidad de Hawái, dijo el lunes un instituto de educación de astronomía.

Actualmente el asteoroide se sitúa cerca de Marte y se espera que cruce la órbita de Tierra en alrededor de un millón de años, dijo SPACE India, un instituto privado donde han recibido clases las dos estudiantes de 14 años.

Ciencia Mexicanos crean tecnología para decirle "adiós" a contaminantes producidos por autos

Estoy ansiosa (...) por tener la oportunidad de darle un nombre al asteoroide

dijo Vaidehi Vekariya, quien declaró que desea convertirse en astronauta.

El asteroide, actualmente llamado HLV2514, podrá ser bautizado oficialmente si la NASA confirma su órbita, dijo una portavoz de SPACE India.

Radhika Lakhani, la otra estudiante, dice que está trabajando duro en obtener una educación. "Ni siquiera miro la televisión en casa para poder concentrarme en mis estudios", afirmó.

Los asteroides y los cometas representan una amenaza potencial para la Tierra, y los científicos descubren miles de ellos cada año. En 2013, un asteroide más pesado que la Torre Eiffel explotó sobre el centro de Rusia, dejando a más de 1.000 personas heridas por su onda expansiva.

DISCOVERY ALERT!

We are proud to announce VAIDEHI VEKARIYA SANJAYBHAI and RADHIKA LAKHANI PRAFULBHAI, two students of P.P. SAVANI CHAITANYA VIDYA SANKUL (CBSE) from Surat with the help of SPACE-AIASC discovered a new Asteroid which is a Near-Earth Object named HLV2514. pic.twitter.com/HXpOvrwxNY — SPACE India (@Spacian) July 25, 2020

Las dos chicas, que provienen de la ciudad de Surat, en el oeste de India, descubrieron el objeto como parte de una campaña de búsqueda de asteroides llevada a cabo por SPACE India junto con la International Astronomical Search Collaboration (IASC), un grupo de científicos afiliado a la NASA.

El director del IASC, J. Patrick Miller, confirmó el descubrimiento, según un correo electrónico enviado a las estudiantes y al que tuvo acceso Reuters.

Las adolescentes utilizaron un software especializado para analizar las imágenes tomadas por el telescopio Pan-STARRS en Hawái e hicieron el descubrimiento en junio, dijo SPACE India.

Ciencia China realiza exitoso lanzamiento de sonda a Marte

Ciencia Qué son los meteoros y cómo los estudiamos en México

Ciencia Lanzan "Hope" al espacio, la sonda emiratí que orbitará Marte