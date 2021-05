Conoce a Shuvuuia, un dinosaurio diminuto que cazó en la oscuridad

Un diminuto dinosaurio terópodo llamado Shuvuuia, parte de un grupo conocido como alvarezsaurios, tenía una audición y una visión nocturna extraordinarias.

La lagena --el órgano que procesa la información del sonido entrante (llamado cóclea en los mamíferos)-- extremadamente grande de esta especie es casi idéntica en tamaño relativo a la lechuza común actual, lo que sugiere que Shuvuuia podría haber cazado en completa oscuridad.

El hallazgo, presentado en Science, fue resultado de nuevo estudio dirigido por el científico de la Universidad de Witwatersrand, el profesor Jonah Choiniere, que buscó investigar cómo se comparan las habilidades visuales y auditivas de los dinosaurios y las aves. El equipo internacional de investigadores utilizó tomografías computarizadas y mediciones detalladas para recopilar información sobre el tamaño relativo de los ojos y oídos internos de casi 100 especies de aves vivas y dinosaurios extintos. Ciencia

Para medir la audición, el equipo midió la longitud de la lagena. La lechuza común, que puede cazar en completa oscuridad con solo oír, tiene la lagena proporcionalmente más larga de todas las aves.

Para evaluar la visión, el equipo observó el anillo escleral, una serie de huesos que rodean la pupila, de cada especie. Al igual que la lente de una cámara, cuanto más grande se puede abrir la pupila, más luz puede entrar, lo que permite una mejor visión por la noche. Al medir el diámetro del anillo, los científicos pudieron determinar cuánta luz puede captar el ojo.

El equipo descubrió que muchos terópodos carnívoros como Tyrannosaurus y Dromaeosaurus tenían una visión optimizada para el día y una audición mejor que el promedio, presumiblemente para ayudarlos a cazar.

La gran lagena de Shuvuuia fue un descubrimiento sorpresa para el doctor James Neenan, ex postdoctorado de Choiniere en Wits. "Mientras reconstruía digitalmente el cráneo de Shuvuuia, no podía creer el tamaño de lagena ... Llamé al profesor Choiniere para que echara un vistazo. Ambos pensamos que podría ser un error, así que procesé el otro oído, solo entonces lo hice nos damos cuenta del gran descubrimiento que teníamos en nuestras manos. No podía creer lo que estaba viendo cuando llegué allí, se suponía que las orejas de dinosaurio no debían verse así", dijo Choiniere.

Los ojos de Shuvuuia también fueron notables, ya que tenían algunas de las pupilas proporcionalmente más grandes hasta ahora medidas en pájaros o dinosaurios, lo que sugiere que probablemente podrían ver muy bien de noche.

Shuvuuia era un pequeño dinosaurio, del tamaño de un pollo, y vivía en los desiertos de lo que hoy es Mongolia. El esqueleto de Shuvuuia es uno de los dinosaurios más extraños: tiene un cráneo frágil, parecido a un pájaro, brazos musculosos de levantador de pesas con una sola garra en cada mano y piernas largas como correcaminos. Esta extraña combinación de características ha desconcertado a los científicos desde su descubrimiento en la década de 1990.