Cápsula de SpaceX completa con éxito la maniobra de reubicación en la EEI

La cápsula Dragon de carga, de la compañía privada aeroespacial SpaceX, completó este lunes con éxito su reubicación en la Estación Espacial Internacional (EEI) de cara a la llegada de la próxima tripulación.



Se trata de la primera reubicación de puerto de la cápsula Dragon, llamada "Resilience", y fue realizada por los astronautas de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker, junto con el astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) Soichi Noguchi.



Un video de la citada compañía estadounidense muestra el momento del desacople de Dragon del puerto delantero de un módulo de la EEI a las 10.30 GMT, así como su posterior acoplamiento a otro módulo o puerto de atraque a las 11.08 GMT.

At 7:08am ET, soft capture confirmed for the @SpaceX Crew Dragon Resilience at the space-facing port of the @Space_Station's Harmony module. Today's port relocation is the first for a @Commercial_Crew spacecraft: pic.twitter.com/Bz5enPB3gY — NASA (@NASA) April 5, 2021



Los astronautas trasladaron la Dragon a un puerto diferente ubicado en la estación espacial para dejar sitio a una nueva nave espacial Crew Dragon ("Endeavor") que se prevé llegue a finales de este mes, tras su probable lanzamiento el próximo 22 de abril desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.



"SpaceX, Houston, de 'Resilience', felicitaciones por la exitosa reubicación del puerto", dijo por radio Hopkins desde la nave espacial Crew Dragon.

Cortesía | EFE

En marzo pasado, la agencia espacial estadounidense NASA y la compañía SpaceX suscribieron un acuerdo de seguridad para evitar las colisiones entre sus naves y cohetes, respectivamente.

With four astronauts aboard, the @SpaceX Crew Dragon undocked from the Harmony module's forward-facing port on the @Space_Station at 6:30am ET. It's relocating to the space-facing port to prepare for the arrival of the next @Commercial_Crew mission & an upcoming cargo delivery: pic.twitter.com/tQniLQ00wm — NASA (@NASA) April 5, 2021



A finales del mismo mes, por cuarta vez desde diciembre pasado, SpaceX perdió un prototipo de la nave Starship en un vuelo de prueba, pues aparentemente hizo explosión antes de aterrizar en un lugar de la compañía en Texas (EU), informaron medios especializados.