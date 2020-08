Aplazan lanzamiento del Falcon 9 pero confirman el del satélite argentino Saocom

La compañía SpaceX aplazó hasta el martes 1 de septiembre el lanzamiento de un cohete que iba a poner este domingo en órbita una nueva tanda de satélites para su proyecto Starlink, pero mantiene por ahora el lanzamiento de otro con el satélite de observación argentino SAOCOM 1B, previsto para esta tarde.

El cohete Falcón 9 de SpaceX con el satélite de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la agencia espacial de Argentina, tiene previsto su despegue a las 19.18 hora local (23.18 GMT) de este domingo desde el Complejo Espacial de Lanzamiento 40 (SLC-40) de la base aérea de Cabo Cañaveral (Florida).

Targeting launch of SAOCOM 1B at 7:18 p.m. EDT tonight. Falcon 9 and SAOCOM 1B are vertical on SLC-40. Weather continues to be 40% favorable for liftoff pic.twitter.com/jCIYnIc8Ju — SpaceX (@SpaceX) August 30, 2020

Según SpaceX, es el primer lanzamiento a una órbita polar desde la costa este de EU que realiza y el primero de esas características desde Florida en varias décadas.

El lanzamiento del Falcon 9 con los satélites Starlink fue aplazado por las condiciones climáticas adversas que había en Cabo Cañaveral esta mañana, pero se prevé una mejoría para la tarde.

El SAOCOM 1B, el satélite más avanzado hasta la fecha de Argentina, compartirá viaje con otros dos dispositivos: Tyvak-0172 y GNOMES-1 de PlanetiQ, este último un pequeño satélite que será puesto en la órbita polar.

Hoy a las 20.18 horas se lanza el satélite argentino #SAOCOM 1B que, gracias a la información que recolecte, nos permitirá potenciar la producción agropecuaria, gestionar emergencias ambientales y brindar datos de navegación. #HaciaElFuturo #ArgentinaUnida pic.twitter.com/RFRwwwVJt9 — Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (@ciencia_ar) August 30, 2020

El SAOCOM 1B será desplegado aproximadamente 14 minutos después del lanzamiento y GNOMES-1 y Tyvak-0172 61 y 62 minutos después, según informó SpaceX.

El satélite de observación con radar microondas pesa 1.500 kilos, tiene una vida útil de cinco años, pasará dos veces por día sobre Argentina y transmitirá 225 imágenes diarias.

Su propósito principal es obtener información útil para optimizar las cosechas.

Una misión de 13 especialistas de CONAE llegaron hace casi dos meses a Cabo Cañaveral para ultimar los detalles del lanzamiento, que ha sido demorado en varias ocasiones.

Según dijo al medio argentino Infobze Raúl Kulichevsky, director ejecutivo y Técnico de CONAE, que encabeza la misión argentina, el "acompañamiento" es esencial para el éxito de esta misión.

"Junto con los profesionales que siguen la campaña desde Cabo Cañaveral, un equipo de 50 profesionales trabajarán en las cuestiones técnicas de lanzamiento, separación del cohete, posicionamiento orbital y despliegue de las antenas radar desde tres puntos de Argentina", explicó Josefina Peres, jefa del proyecto SAOCOM.