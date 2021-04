Chris Pratt, listo para matar aliens en las primeras imágenes de "The Tomorrow War"

Amazon Prime Video ha publicado nuevas imágenes de The Tomorrow War, la nueva odisea espacial (y temporal) protagonizada por Chris Pratt en la que los aliens han invadido la Tierra en un futuro no muy lejano. Junto a ellas, el servicio de streaming ha revelado que el primer tráiler es inminente. De hecho, está a solo unas horas.

The Tomorrow War narra la historia de un grupo de viajeros temporales que llegan a nuestro tiempo desde el año 2051 para avisar a la humanidad de que van perdiendo la guerra contra los aliens. Para evitar que el mundo sea destruido, un grupo de soldados y científicos, encabezados por Chris Pratt, viajarán al futuro como refuerzo en una batalla que ya parece perdida. Doble Vía The Tomorrow War, épica superproducción con Chris Pratt, ya tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video

Las imágenes publicadas por Amazon se centran sobre todo en el personaje de Pratt, y no revelan mucho más de la trama de lo que reveló la sinopsis. Pero si incluyen una escena del mundo devastado por los aliens, que muy posiblemente se corresponderá con el desolador futuro del que vienen los viajeros en el tiempo.

El reparto de The Tomorrow War también incluye a Yvonne Strahovski (Dexter), J.K. Simmons (Spider-Man), Betty Gilpin (Glow), Mary Lynn Rajskub (24), Theo Von (Road Rules) y Keith Powers (Straight Outta Compton), y será la primera película de imagen real dirigida por Chris McKay, responsable de Batman: La LEGO Película.

The Tomorrow War se estrena en Amazon Prime Video el 2 de julio. La sinopsis oficial es la siguiente:

"En The Tomorrow War, el mundo se sorprende cuando un grupo de viajeros en el tiempo llega desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente: Treinta años en el futuro, la humanidad está perdiendo una guerra global contra una especie alienígena mortal. La única esperanza de supervivencia es que los soldados y civiles del presente sean transportados al futuro y se unan a la lucha. The battle for our world is coming. Get your first look at The Tomorrow War, coming July 2 to @PrimeVideo. pic.twitter.com/NcgVniNZEV — TheTomorrowWar (@TheTomorrowWar) April 27, 2021

"Entre los reclutados se encuentra el maestro de secundaria y padre de familia Dan Forester (Chris Pratt). Decidido a salvar el mundo para su pequeña hija, Dan se une a una científica brillante (Yvonne Strahovski) y su padre separado (J.K. Simmons) en una búsqueda desesperada para reescribir el destino del planeta".