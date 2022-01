Buscar la felicidad es como buscar los lentes

Hola, así es como está pasando en estos tiempos, tenemos la felicidad enfrente y no la vemos, tenemos para comer nuestra comida sencilla y sabrosa y comen "comida" chatarra que te llega a matar el cuerpo, pero bueno, ya no sigo, porque a veces a una observación, le llaman regaño, ¿verdad?

Quiero pedirles algo, no nada más para los niños, es para todos. El tiempo ha cambiado a un poco fresco, así que hay que tener cuidado con la cantidad de hielo que le ponen al vaso en que van a tomar algo, recuerden que nuestro cuerpo tiene una temperatura y un vaso de lo que tomen con mucho hielo, nos descompensa la temperatura y principian los resfriados, tan comunes por años, ya que no entendemos lo del hielo.

Pero ahora con los mugrosos virus que hay, todo se ha complicado y más si toman medicamentos en forma incontrolable, ya no se recurre a los buenos remedios caseros que son más del 90% de efectivos. Yo seguiré con el tema de no dar a los niños chiquitos, ningún celular o una tablet, sus cerebros ya no quedan bien. Ya hay científicos que lo están demostrando con hechos, no sólo en nuestro México, es en muchas partes del mundo. Están mal, niños y jovencitos.

Trataré de ver a nuestra presidenta municipal para informarle que quiero hacer lo que yo hacía ya hace algunos años, hasta que robaron mi carro y ya no pude comprar otro, para el traslado de materiales para los juegos.

Era en la playa de Hornos, les organizaba muchos juegos a los papás y a los niños. Hacíamos recorridos a las colonias para que formarán grupos también y hacer todos esos juegos. Todo eso, no tiene comparación con nada. Háganlo, yo lo pediré como un permiso. Ah, una cosa que me apena, es que los que tiran la basura por todos lados, no saben que Acapulco es único en el mundo, pero muchos, en vez de limpiarlo, lo ensucian. Cooperen por favor, transmitiendo el mensaje, por todos los medios que conozcan. Mil Felicidades a todos. Con todo mi respeto.