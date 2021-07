Branson planea su primer viaje espacial días antes que Bezos

Richard Branson planea volar al espacio el 11 de julio a bordo del VSS Unity de Virgin Galactic, días antes que lo haga Jeff Bezos a bordo de la cápsula New Shepard de Blue Origin.

El avión espacial suborbital VSS Unity también transportará a tres empleados de Virgin Galactic y dos pilotos desde el sitio de lanzamiento en Nuevo México, según un comunicado de la compañía. Bezos está planeando un viaje al límite del espacio el 20 de julio desde el cercano oeste de Texas a bordo de la cápsula New Shepard. Doble Vía ¡Al infinito, y más allá! Virgin Galactic autorizada a despegar

El vuelo suborbital de Branson cumpliría una vieja meta para el multimillonario británico y Virgin Galactic, que él fundó en 2004. La compañía completó recientemente el análisis de datos de su último vuelo de prueba el 22 de mayo y concluyó que estaba lista para evaluar una prueba de cabina, dijo el director ejecutivo, Michael Colglazier.

"La base de esto es: estamos listos", dijo Colglazier en una entrevista, citado por Bloomberg. "No hay nada sobre una carrera espacial o '¿Quién va primero?' Que influya en esto. Hacemos nuestros vuelos de prueba cuando estamos listos para volarlos ". Space is too good not to share. Our proof is in the incredible views of Earth aboard #Unity21.



Branson evaluará la "experiencia de astronauta privado", dijo la compañía, mientras Virgin Galactic se prepara para ofrecer vuelos a clientes adinerados en 2022. El viaje de este mes será similar al vuelo de prueba en mayo, en el que el Unity voló a un altitud de más de 89 kilómetros.

"Después de más de 16 años de investigación, ingeniería y pruebas, Virgin Galactic se encuentra a la vanguardia de una nueva industria espacial comercial, que abrirá espacio a la humanidad y cambiará el mundo para siempre", dijo Branson en el comunicado.

Virgin Galactic se disparó un 34% en la bolsa de Wall Strett tras el anuncio.

El viaje será el cuarto vuelo de Virgin Galactic al espacio con miembros de la tripulación. Junto a Branson estará Beth Moses, la instructora principal de astronautas de la compañía, que ha volado anteriormente; Colin Bennett, ingeniero de operaciones; y Sirisha Bandla, vicepresidenta de asuntos gubernamentales.