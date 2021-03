¡Bienvenidos! Xbox recibe oficialmente a Bethesda

Esta semana la Comisión Europea autorizó la adquisición de Zenimax, compañía matriz de Bethesda, por parte de Xbox, por un valor de 7 mil 500 millones de euros, por lo que se anticipa la llegada de las licencias, juegos y equipos a la plataforma.

Phil Spencer, jefe de Xbox, ha pedido a los fans estar atentos sobre la información que será dada a conocer ante la llegada de los nuevos títulos de Bethesda, y al parecer el próximo 11 de marzo se realizará un evento realizado con esta primicia.

Por su lado, Bethesda ha posteado un video oficial en el que hace una remembranza de su trayectoria desde 1986 hasta ahora.

Spencer habla también de que quieren dejar a Bethesda que haga sus juegos como lo estaba haciendo hasta ahora, pero adelanta que las consolas Xbox, PC y Xbox Game Pass serán "los mejores sitios para experimentar las nuevas entregas".

Se confirma también que habrá algunos nuevos títulos en el futuro que serán exclusivos para los jugadores de Xbox y PC. Today we officially welcome Bethesda to Team Xbox. Our goal is to empower the teams across Bethesda to create their greatest work and to learn from them as we deliver more games to more players around the world. Our work together begins now. https://t.co/Ul0jJ41Dr0 — Phil Spencer (@XboxP3) March 9, 2021

"Esperamos potenciar los equipos creativos de Bethesda para llegar a más jugadores en todo el mundo, ayudando a que sus futuros títulos sean los juegos más importantes y populares de su historia”, señaló Phil Spencer.