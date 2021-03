Balan Wonderworld lanza parche para evitar riesgo de epilepsia

Square Enix ha lanzado este viernes su nuevo videojuego Balan Wonderworld, y tras él su primer parche, con el que ha recomendado a los usuarios que actualicen el título antes de comenzar a jugar para evitar riesgos de sufrir ataques epilépticos debido a un error.

"Asegúrate de instalar el parche del día uno antes de jugar a Balan Wonderworld", ha asegurado el estudio de videojuegos japonés Square Enix en declaraciones al portal Eurogamer. Doble Vía Ya disponible Monster Hunter Rise para Nintendo Switch

El problema en cuestión procede del combate contra uno de los jefes finales del videojuego de Square Enix, en el que por error se muestran unas luces intensas que parpadean de forma no intencionada.

El estudio de videojuego ha reconocido haber recibido "informes de un riesgo de epilepsia fotosensible debido a un posible error intermitente si se juega sin parchear" a Balan Wonderworld.