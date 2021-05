Así será la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba

Kimetsu no Yaiba es una de las series de animé que mayor éxito recabó desde que el manga comenzó a distribuirse en tierras japonesas y a nivel mundial; la llegada de su interpretación animada provocó que la efervescencia alcanzara niveles más altos que incluso One Piece.

Desde su estreno han pasado dos años. Con una primera temporada que abarca la historia de Kamado Tanjirou, un joven que vivía en las montañas junto a su familia, vendiendo carbón a quienes habitaban al pie de la montaña y en las zonas urbanas, hasta que el demonio Muzan Kibutsuji los asesinó a todos, excepto a su hermana Nezuko a quien convirtió en demonio. Season 2 of Demon Slayer should be start in October 2021 according to FujiTV ! pic.twitter.com/vOObeSCVp5 — 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗻 𝘀𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝘁𝘄𝗲𝗲𝘁𝘀 (@KnyPictures) May 21, 2021 Doble Vía Nuevo tráiler de la película de Sailor Moon en Netflix

Mientras el primer arco trata sobre su historia y su unión a los Cazadores de Demonios, el segundo arco fue lanzado a través de una película que recientemente se estrenó en las salas de cine de nuestro país, alcanzando buenos números de taquilla aún cuando en gran parte del país, estos establecimientos se encontraban cerrados parcialmente por la pandemia del Covid-19.

¿Tercera parte, pero segunda temporada? Tanjiro Kamado pic.twitter.com/pdrAZyCEU2 — 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗻 𝘀𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝘁𝘄𝗲𝗲𝘁𝘀 (@KnyPictures) May 8, 2021



Aunque pueda parecer confuso, la segunda temporada en realidad trataría del tercer arco del manga “El Demonio del Distrito Rojo”, donde veremos a un Tanjirou más fortalecido luego de los eventos del Tren Infinito.

La segunda temporada está pensada en estrenarse a finales de este año, aunque todavía no tiene una fecha establecida.

Los seguidores de la historia esperan que esta tercera parte esté más llena de acción, cuando el Hashira del Viento Uzui Tengen aparezca para lidiar con una de las Doce Lunas Demoniacas.