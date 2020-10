El Covid-19 mejoró el hábito de lavado de manos

A raíz de la pandemia ocasionada por el Covid-19, la mayoría de las personas comenzaron a lavarse las manos con mayor frecuencia. Solo en México, el promedio de lavado se incrementó más de un 50% en la población; sin embargo, cerca de 8 de cada 10 encuestados, del Essentials Initiative 2020-2021, se lava las manos para protegerse a sí mismo y no para proteger a otros.

En México y el mundo

De acuerdo con la encuesta global realizada por Essity y Tork, “la higiene de manos es esencial para combatir enfermedades y ahora tenemos resultados globales de 15 mil personas en 15 países diferentes, los cuales confirman que ha habido un cambio positivo en los hábitos de limpieza personal de la mayoría de las personas”.

A pesar de esto, el 77% afirmó que se lava las manos para protegerse a sí mismo mientras que el 78% respondió que se lava las manos después de visitar un espacio público, y solo el 38% lo hace antes, una señal de que las personas podrían estar más preocupadas por sus propias manos que por potencialmente contaminar a otras personas.

En México, el estudio también encontró que el 64% de los encuestados no se lava las manos porque en los baños no hay jabón, dispensadores higiénicos o no tienen acceso a instalaciones adecuadas en espacios públicos, lugar de trabajo o escuelas.

Higiene de manos y reputación en los negocios

El estudio también expuso que en la nueva normalidad y a lo largo de la emergencia sanitaria, la expectativa para estándares de higiene se incrementó. Y 6 de cada 10 encuestados confirmaron este cambio en sus expectativas de higiene para restaurantes y cafés, expresando que se sentirían más seguros conociendo los detalles sobre prácticas de higiene de manos en sus espacios.

Un podcast para que te laves las manos

Bajo este escenario, Tork lanzó el podcast Essential Talks México y Centroamérica: Manos Limpias Salvan Vidas con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia que tiene el correcto lavado y secado de manos, así como la ciencia detrás de esta práctica, el papel que juega en la reactivación de restaurantes y el sector de hospitalidad, y, por último, lo fundamental que es para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes contar con infraestructura e instalaciones correctas, limpias y adecuadas.

El primer episodio de este podcast ya está disponible en la plataforma de Spotify y cuenta con la participación del Doctor Edgar Pérez Barragán, especialista en temas de Covid-19; Claudio Poblete, director del portal gastronómico Culinaria Mexicana; Viridiana Zamora, Oficial de Agua, Saneamiento e Higiene para UNICEF México y la chef costarricense Sophia Rodríguez.





