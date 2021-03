Antes de entrar al quirófano, así lucía la papada de Kylie Jenner

Pese a que ella ha negado varias veces haberse sometido a cirugías estéticas, los cambios en el rostro y cuerpo de Kylie Jenner dicen totalmente lo contrario.

La hija menor del clan Kardashian ha desfilado por la plancha del quirófano en varias ocasiones, recurriendo a la la inyección de labios, aumento de busto y glúteos, levantamiento de cejas y retoque de barbilla. Esta última intervención con el fin de definir y tonificar la zona que separa el cuello y la cara, lo que tradicionalmente se conoce como la papada. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SY Clinic (@syclinic)

Así, la empresaria y creadora de ‘KylieSkin’ y ‘Kylie Cosmetics’ puede lucir un rostro fino y estilizado, obteniendo una mandíbula muy estética.