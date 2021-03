Así fue el episodio de Pokémon inspirado en Acapulco

A propósito de los 25 años de Pokémon, hace algunos años la serie centró un episodio inspirado nada más y nada menos que en Acapulco.

Hace casi 24 años el anime de Pokémon emitía un episodio con el título Aopulco No Kyūjitsu (Beauty and The Beach en inglés) en el que los protagonistas viajaban a un puerto de plata inspirado en el puerto de Acapulco. Doble Vía Pokémon celebra 25 años con remakes y un juego de mundo abierto

El episodio 18 de la serie, tenía por argumento que Ash, Misty y Brock viajaban a una playa con el nombre de Acapulco, pero en realidad seguían en la región de Kanto.

Como era costumbre, en el intento por evitar que el equipo Rocket hiciera sus fechorías, un atacktrueno de Pikachu daña un yate, por lo que ahora los protagonistas deben trabajar en un restaurante para reparar los daños.

Este episodio solamente se emitió dos veces en la historia, una en Japón y otra en Estados Unidos (con una versión censurada).

La censura se debió a que James se implantó unos senos postizos para poder participar junto con Jessie y así robarse a Pikachu y todos los Pokémon del evento una vez que vencieran a Misty.

Ahora solamente es posible verlo a través de algunas cuentas de YouTube o sitios de internet.

¿Sabías este dato a 25 años de Pokémon?