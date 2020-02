Así fue el encuentro de Salma Hayek con Eminem durante los Oscar

Una de las fotografías que provocaron que las redes estallaran, fue el saludo entre la actriz veracruzana Salma Hayek y el rapero estadounidense Eminem, tras bambalinas durante los premios Oscar.

Al respecto, la actriz dijo que el encuentro no fue del todo placentera, pues en esos momentos antes de subir al escenario para entregar una estatuilla, dijo que estaba muy nerviosa, además de ver a uno de sus ídolos musicales como Eminem, provocó un accidente que quedará para el anecdotario.

La actriz mexicana narró la experiencia al subir la fotografía a su cuenta en Twitter y en Instagram, en donde se aprecia la cara del rapero, que parece asombro… Ver esta publicación en Instagram In these pictures it might look like @Eminem and I are best friends, but what really happened is as he was walking offstage and I was getting ready to walk onstage, I was so shocked to see him that I spilled water all over him. If you examine our faces, I look mortified and he looks terrified of me- As I was trying to wipe it off I impulsively hugged him and I said “Nice to meet you Eminem- I’m a HUGE fan!” because I AM! But I was so disappointed that I made such a fool of myself in front of him... and then I read this [swipe right] in @rollingstone. Eminem you’re the greatest!!! If you want to read the entire article with #Eminem please see my link in bio. En estas imágenes podría parecer que Eminem y yo somos mejores amigos, pero lo que realmente sucedió es que mientras el salía del escenario y me preparaba para entrar, me sorprendió tanto verlo que le tiré agua encima. Si examinas la foto, me veo mortificado y él se ve aterrorizado de mí. Mientras intentaba limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: "Encantado de conocerte, Eminem. ¡Soy un ENORME fan!" Pero estaba muy decepcionada de haber hecho el ridículo al conocerlo... y luego leí esto [deslizar hacia la derecha] en @rollingstone. Eminem eres grande!!! Si desea leer el artículo completo con #Eminem, consulte el link en la biografía. #Oscars Una publicación compartida por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 12 de Feb de 2020 a las 9:55 PST

"En estas imágenes podría parecer que Eminem y yo somos mejores amigos, pero lo que realmente sucedió es que mientras él salía del escenario y me preparaba para entrar, me sorprendió tanto verlo que le tiré agua encima. Si examinas la foto, me veo mortificada y él se ve aterrorizado de mí. Mientras intentaba limpiarlo, lo abracé impulsivamente y le dije: "Encantado de conocerte, Eminem. ¡Soy un ENORME fan!", aseguró la esposa del empresario francés François-Henri Pinault. and then I read this [swipe right] in @RollingStone. @Eminem you’re the greatest!!! pic.twitter.com/8jRvjmuhpm — Salma Hayek (@salmahayek) February 12, 2020

Pese al “oso” en plena ceremonia, las cosas terminaron de buena manera, pues el cantante declaró para la revista Rolling Stone, que disfrutó las miradas de todos en su actuación y que además estaba más que contento por haber abrazado a Salma.