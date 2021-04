Apex Legends temporada 9 tendrá "mucho contenido de Titanfall"

Los fans de los FPS seguramente recuerdan con cariño los dos juegos de la saga, Titanfall y Titanfall 2, un título que tiene grandes similitudes con otro shooter de gran popularidad, hablamos de Apex Legends, y dentro de poco tiempo podremos ver a ambos en una sola imagen.

Los dos juegos están ambientados en el mismo universo, y según información que llega desde Respawn en Apex llegará mucho contenido de Titanfall para su Temporada 9, según ha comentado el guionista Ashley Reed quien habló de las relaciones entre ambos títulos y cómo se incorporarán.