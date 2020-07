Anonymous recomienda borrar cuanto antes aplicación Tik Tok

Nuevamente el grupo de “hacktivistas” salió a dar una declaración que a más de uno dejó inquieto.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Anonymous pidió a los usuarios de Tik Tok borrar la aplicación y lanzó una advertencia en caso de no hacer caso. Doble Vía Randonautica: esto debes saber de la nueva app que te "invita" a explorar lugares misteriosos

De acuerdo con el mensaje, la aplicación sería una herramienta de espionaje masivo empleada por el gobierno chino, lo cual se suma a las quejas por los problemas de ciberseguridad que la aplicación había presentado.

Por si fuera poco, Anonymous reveló que la aplicación recolecta datos tanto de adolescentes como de niños (su público principal) con el fin de “monitorear su alcance de Mercado y desarrollo político”.

En ese sentido, los hacktivistas aseguran que el gobierno Chino tendría ventaja en la “manipulación masiva” dentro de 5 o 10 años... Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG — Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020

En los tiempos del confinamiento social por la pandemia del Covid-19, la aplicación Tik Tok ha tenido un gran auge entre el público jovial.

En ella, los usuarios pueden subir videos cortos con diferentes filtros y efectos (video o sonoros) para hacerlos más llamativos.

La aplicación actualmente tiene cerca de 500 millones de usuarios activos, siendo de las más utilizadas junto a Facebook y Twitter. Tiktok is harvesting data on children/teens to monitor their market reach and political development; to find the best methodologies to coerce them within the next 5 - 10 years. This gives China an upper hand on the manipulation of large swaths of society across several countries. — Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020

Actualmente la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha presentado una multa a Tik Tok enfrenta por seis millones de dólares aproximadamente debido a una violacion a la la protección de datos de menores de edad.

