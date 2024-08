¿Amas la pizza y la pasta? Conoce el lugar más italiano en Acapulco

En Acapulco, además de playa, sol y arena, encontrarás una diversidad de gastronomía, como mariscos, comida tradicional, sin embargo, te vamos a aventurar en el restaurante italiano del puerto, el cual te ofrece una diversidad de platillos, postres y coctelería.

Se trata del restaurante La Trattoria Pizzería Di Antonio, que está ubicado en la avenida Vasco de Gama, esquina con Damián Churruca, en el fraccionamiento Costa Azul. Se ha convertido en el mejor lugar para comer por las y los acapulqueños.

Su variedad de pastas te van a encantar, por el toque del chef italiano, Antonio Paradiso, quien llegó a la ciudad turística hace unos años, comenzó con su primer restaurante de pastas y pizzas sobre la avenida Cuauhtémoc.

Después, fue cerrado por la crisis sanitaria de la pandemia de la Covid-19, pero después reapareció en Costa Azul, ofreciendo un espacio cómodo, para degustar de su variedad de comida italiana.

Las pizzas son de las favoritas de los usuarios, ya que, es diferente a las comerciales, porque cuentan con toques de aceite de olivo, ingredientes frescos: salsa, queso, entre otros ingredientes. Inmediatamente, te enamora por su sabor.

En la cuestión de las pastas, tienen un buen agrado, las cuales cuentan con un sabor especial, acompañado de aceite de oliva, queso cheddar o parmesano. Al dar, el primer mordisco del espagueti, vas a deleitar un sabor único, que de manera rápida, querrás volver otra vez al restaurante.

Además, el chef Antonio Paradiso, realiza magia con sus exquisitos platillos. Publica videos en sus redes sociales, para explicar a los usuarios el método de hacer una pizza o pasta, sobre todo, los ingredientes que utiliza para la comida italiana.

El chef Antonio Paradiso con una pizza recién horneada. / Foto: Pedro Andalón | El Sol de Acapulco

La interacción en redes, le permitió darse a conocer por otros comensales de los diversos estados de la República, quienes se han llevado una buena impresión.

“Quiero agradecer a los que vienen cada día a mi restaurante, su presencia es un gran honor, la verdad. Muchas gracias”, expresó en un video de sus redes sociales.

El chef Antonio Paradiso, ha aclarado a sus comensales y seguidores que el restaurante, no cuenta con sucursales, que es la única en el puerto de Acapulco.

“Otras sucursales no hay, porque muchos me vienen a preguntar ¿Chef tiene alguna sucursal? Pues no soy, no se dejen engañar. Somos los únicos, nos ubicamos en Costa Azul”, respondió a sus usuarios.

Finalmente, la variedad de postres te van a encantar, la textura, la dulzura, también el toque italiano. También, no puede faltar una copa de vino en tu pizza, pasta o postre, así como, la variedad de coctelería.