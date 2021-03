¡Alerta de Spoiler! Así es como se verá el verdadero villano de Godzilla vs Kong

Falta poco para el estreno de la esperada Godzilla vs Kong, y ya se ha filtrado la primera imagen del verdadero gran villano de la cinta, gracias a los artículos promocionales del filme.

Este choque de grandes monstruos del cine lo hemos querido ver desde hace tiempo, pero esto sólo será el inicio, ya que nos sorprenderemos con la llegada de MechaGodzilla, lo que hará que la batalla se convierta en una lucha a tres bandos que promete destruir todo. La marca @HerediaClothing nos da la primera imagen oficial de #Mechagodzilla, gracias a una camisa de manga larga parte del merchandising de #GodzillaVsKong. pic.twitter.com/O35HdbnBSl — ElNomqui (@ElNomqui) February 26, 2021

Varias veces se ha especulado la aparición de MechaGodzilla y ahora podemos ver la primera imagen en merchandising y la cabeza nos ha explotado.

Sinopsis oficial

“Las leyendas chocan en Godzilla vs Kong cuando estos adversarios míticos se encuentran en una batalla espectacular para todas las edades, con el destino del mundo en juego. Kong y sus protectores emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar, y con ellos está Jia, una joven huérfana con la que ha formado un vínculo único y poderoso. Pero inesperadamente se encuentran en el camino de un Godzilla enfurecido, provocando una franja de destrucción en todo el mundo. El épico choque entre los dos titanes, instigado por fuerzas invisibles, es solo el comienzo del misterio que se encuentra en las profundidades del núcleo de la Tierra”.

Alexander Skarsgård (La leyenda de Tarzán), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Rebecca Hall (Iron Man 3), Kyle Chandler (Noche de juegos), Eiza González (Fast & Furious: Hobbs & Shaw), Shun Oguri (The Voice of Sin), Demian Bichir (Mar de fondo), Julian Dennison (Deadpool 2) y Van Marten (Venom), son los actores que formaran parte del gran elenco.