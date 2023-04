¡Adiós caricaturas! Bienvenidos animes, realidad virtual y tecnología

Las modas cambian y los gustos de los pequeños de la casa también. Hoy, en día cada año se producen decenas de estrenos de series y películas infantiles donde dependiendo de la edad es la tendencia a seguir.

Los niños de 8 a 12 años en su mayoría se han enfocado a personajes de Animes, de la “realidad virtual y tecnología”, pero en específico en series japonesas.

Los animes es el término que utiliza el público occidental para describir las películas y programas televisivos de animación japoneses, es decir las caricaturas, las cuáles están rodeadas de fantasía, surrealismo, amor, sexo, violencia, algunas tienen un lado oscuro, pero también transmiten valores como la amistad o la lealtad.

One Piace, serie que se coloca en la número 1 de las “caricaturas”, más vistas, la cual consta de más de mil capítulos en la lista y que continúa estrenando un nuevo capítulo cada semana, los personajes que más gustan a los pequeños es Monkey D. Luffy y Tony Chopper, seguida de Boku No Gero Academia, Shingeki no Kyojin entre otras.

La afición ha llegado hasta los disfraces, que en el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña, los pequeños fueron personificados con sus mejores atuendos de animes.

La afición ha llegado hasta los disfraces. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

Así también, se adquieren en línea y en tienda de conveniencia algunos objetos como la figura del personaje, libretas, plumas, vasos, tazas, botones, álbumes con estampas, entre otros.

Sin embargo, niños y adultos siguen viviendo con pasión las aventuras de Spiderman, superhéroe que no ha pasado de moda y en donde aún sus artículos están en el top ventas, tanto en calzado como en el área de regalos o papelería.

A pesar de las nuevas tendencias en caricaturas las personas adultas que disfrutaron de caricaturas de superhéroes como la Liga de la justicia, Superman, Batman y Aquaman, aún gozan o disfrutan al observar estas series que los remontan a su juventud.

Para las generaciones de 2 a 5 años de quienes sus padres deciden lo que ven, las caricaturas más vistas son Plim Plim, Bely Beto y Bebés llorones.