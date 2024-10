Acapulco por fin tiene agua... pero llegó del cielo

¡Ya hay agua en Acapulco! llegó este miércoles por la noche en varias colonias pero desde el cielo y esto fue un alivio para miles de familias que desde hace casi un mes no cuentan con el suministro del vital líquido.

Las familias, sacaron sus tambos y las tinas para poder almacenar un poco de agua de la lluvia que les ayude a sobrellevar la situación de falta del líquido vital que no han tenido en las llaves y que aún así le pagan a la CAPAMA.

Lea también: Reubicar a familias en zonas de riesgo será proceso de Sedatu

Artemia Domínguez Robledo, es una ama de casa de la colonia Lázaro Cárdenas que desde hace un mes no tiene agua en la llave, y la noche de este miércoles sacó sus tambos para tener un poco de agua para el uso de su casa.

“La lluvia nuevamente nos está salvando de esta situación que tenemos en todas las casas donde no hay agua desde antes de John, es un problema que no sabemos hasta cuando se va a resolver, porque los de CAPAMA cada vez dicen que las fugas y que las fugas, pero esto no es verdad porque desde antes del huracán, ya no se tenía agua en las llaves”, señaló.

Estado ¡A sacar las cobijas! Se viene el frío y enfermedades respiratorias

Dijo que con el agua de la lluvia que se almacena en los tambos, por lo menos se tiene para el baño y lavar un poco de ropa, porque de la llave que es la que se paga a la CAPAMA, no hay para cuando llegue.

Según directivos de la CAPAMA, el servicio de agua en la ciudad se restablecerá al cien por ciento en un lapso de diez días debido a los trabajos que se realizan para reparar dos fugas que se registran en las líneas de conducción del sistema de captación Papagayo II.

Son miles las familias que carecen del suministro de agua desde hace casi un mes, luego del paso del huracán John que afectó los tres sistemas de captación que se tienen para abastecer de agua a las más de 500 colonias y toda la zona turística que se tienen en Acapulco.