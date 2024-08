A sus 19 años construye su físico para representar a Guerrero

Karla Kasandra Landeros López a sus 19 años de edad es campeona nacional en la categoría “Bikini Juveniles” y su meta es continuar poniendo en alto el nombre de Guerrero y de su país.

Desde pequeña ha sido amante del deporte, practicando fútbol y atletismo, hoy desde hace 3 años realiza aparatología en un gimnasio de Acapulco.

Estudia en la Facultad de Administración, y otro de sus proyectos a corto plazo es iniciar un negocio de extensión de pestañas, para el cual esta realizando un curso y concluir su carrera profesional.

Kas, como le dice su familia y amigos, logró también el segundo lugar en “Bikini Principiantes y el cuarto lugar en “Bikini Games”, para esos títulos le costo casi un año de preparación, lo que con lleva mucha disciplina en su alimentación, y ejercicios.

“Es un proceso cansado, pesado, con mucha disciplina; alimentación, ejercicio, cardio, dedicación, pero cuando ves el resultado te sientes orgulloso del esfuerzo”, narró la fisicoculturista.

Hace tres años inició como hobbie a ir al gimnasio, y su actual entrenador la invitó a participar y ser parte de su equipo para competir, acción que la ha hecho sentirse muy orgullosa por los resultados obtenidos.

A Kasandra sus triunfos le han costado mucho esfuerzo, más cuando ya se acerca el día de la competencia pues es el proceso más pesado ya que debe dejar a su cuerpo sin agua y carbohidratos.

La competencia pasada sentía que ya no podía, porque todo el fin de semana estuve sin agua, pero todo está en la mente y lo logré

Para ella, es de gran importancia el apoyo que le brinda su familia, para porque la motiva a continuar desarrollándose en lo que hoy es su pasión.

“Desde que empecé a venir al gimnasio me ha gustado ver mis cambios, verme bien, soy una personas que me gusta siempre verme bien, me gusta hacer deporte y la experiencia de vivir lo que es una preparación de competencia me animo a hacer esto, soy atleta natural y me encanta como he logrado marcar la espalda y hombros”.

La campeona es amante de observar los atardeceres en la playa y nadar en el mar y cada que puede disfruta de esos momentos.

Y aunque su comida favorita son los tacos de asada, cuando se prepara para una competencia deja de darse ese gusto.